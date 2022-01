Roma peggior città d’Europa: 6 cittadini su 10 hanno una macchina e non usano i mezzi pubblici Presentato il report Ecosistema Mobilità Roma, un progetto di Legambiente.

A cura di Enrico Tata

Sempre più automobili di proprietà e sempre meno cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici. È il dato più interessante che emerge dal report Ecosistema Mobilità Roma, un progetto di Legambiente.

Il tasso di motorizzazione automobilistica di Roma è tra i più alti d'Italia e d'Europa. Nella Capitale Italiana possiedono un'automobile 62 automobili su 100 abitanti. Si tratta di un dato estremamente elevato se confrontato a quelli di altre città italiane e capitali europee: a Milano il tasso di motorizzazione è di 49 automobili ogni 100 abitanti, a Napoli è di 59 automobili, 46 a Madrid, 31 a Londra e 25 a Parigi.

Un altro dato interessante è quello relativo all'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei romani. Ebbene il parametro del numero di passeggeri per abitante in un anno, in pratica il numero medio di viaggi sui mezzi pubblici da parte di ciascun romano, è passato da 513 del 2015 a 400 del 2017. Negli ultimi cinque anni presi in considerazione, 2015-2020, c'è stato un meno 36 per cento di utilizzo del trasporto pubblico locale e questo ne dimostra l'inefficacia e la totale sfiducia da parte dei romani. La risposta è un utilizzo ancora maggiore delle automobili private, con il conseguente peso ambientale di queste scelte.

La condizione dei trasporti pubblici romani è nota, ma la carenza più grande, rileva il report, è quella relativa alle metropolitane e all'assenza di essa da molti quartieri della città. Anche questa è una situazione nota al grande pubblico, ma è invece interessante anche in questo caso il confronto con le altre città europee: ci sono 1,4 chilometri di metropolitane ogni 100mila abitanti. A Madrid i chilometri sono 4,5, a Berlino 4,3 e a Londra 3,9. Stesso rapporto impietoso per quanto riguarda la lunghezza complessiva delle metropolitane: 60 chilometri a Roma, 213 a Parigi, 402 a Londra, 294 a Madrid, 146 a Berlino, 96 a Milano, 89 ad Atene e 78 a Vienna. In orari di punta la Metro C passa ogni 9 minuti e la metro B1 tra i 4 e i 15 minuti. Nelle altre Capitali europee le frequenze di tutte le metro sono comprese tra i 2 e i 4 minuti negli orari di punta.