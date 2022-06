Roma, mascherine ancora obbligatorie su metro, autobus e treni: fino a quando occorrerà indossarla Il governo ha deciso di prorogare fino al 30 settembre l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 a bordo dei mezzi pubblici. Su tutti i mezzi pubblici di Roma, quindi, occorrerà indossarla per tutta l’estate.

A cura di Enrico Tata

Il Consiglio dei ministri ha deciso oggi di prorogare l'obbligo dell'uso delle mascherine sui treni e su tutti i mezzi di trasporto pubblico. La misura resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre, quindi per tutta l'estate. È in corso, invece, una valutazione sull'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale a bordo degli aerei.

Da quando la mascherina non sarà più obbligatoria per viaggiare su bus e metro

Come detto, il governo ha deciso di prorogare l'obbligo di indossare le mascherine sui treni e sui mezzi di trasporto pubblico. Anche a Roma, quindi, la mascherina sarà obbligatoria fino (a meno di ulteriori proroghe) a venerdì 30 settembre. Da sabato 1 ottobre sarà possibile salire su autobus, metropolitane, tram e treni senza indossare un dispositivo di protezione individuale.

Le regole per salire su bus e metro Atac a Roma

Dal 1 aprile 2022 non è più necessario essere in possesso di Green Pass per viaggiare su treni, bus e metropolitane di Atac e per accedere a biglietterie e stazioni. Per viaggiare, resta obbligatorio, come detto, indossare una mascherina di tipo FFP2 a protezione di bocca e naso. Atac ricorda che "in caso di mancato utilizzo della mascherina il servizio potrebbe essere interrotto e richiesto l'intervento delle forze di polizia". Sui mezzi la capacità è tornata al 100 per cento e quindi possono essere utilizzati tutti i posti a sedere e tutte le porte di accesso ai veicoli.

"Non togliete mai la mascherina FFP2 e non la abbassate per nessun motivo neanche, ad esempio, per telefonare. Tenere la mascherina, oltre a essere una precauzione sanitaria OBBLIGATORIA tutela voi e gli altri ed è un atto di civiltà e di rispetto", si legge ancora sul sito di Atac.