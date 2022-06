Nuovo decreto Covid approvato dal governo Draghi, mascherine obbligatorie sui mezzi fino a settembre Il governo ha approvato il decreto che prevede la proroga dell’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto, sia quello pubblico locale che a lunga percorrenza, ma esclusi (per ora) gli aerei. A scuola la regola viene eliminata per gli esami di Stato.

A cura di Tommaso Coluzzi

Alla fine il via libera è arrivato: le mascherine saranno ancora obbligatorie al chiuso, ma non ovunque. Il governo Draghi, riunito questa mattina in Consiglio dei ministri, ha appena approvato un nuovo decreto che prevede una proroga alla regola in alcune situazioni. Parliamo dei mezzi di trasporto, sia a livello locale che nazionale – perciò autobus, metro, pullman e treni – su cui la mascherina sarà obbligatoria fino al 30 settembre prossimo. Sarebbero esclusi e oggetto di un'ulteriore valutazione gli aerei. Il ministro leghista del Turismo Garavaglia avrebbe chiesto una riflessione sulla regola in volo, con un coordinamento europeo. Il governo ha trovato la quadra sulla decisione in vista della stagione turistica alle porte, per cercare di contenere la circolazione del Covid.

Nel testo della bozza del decreto, che contiene "disposizioni urgenti" in vari ambiti, si legge:

ART. 11 (Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie) 1. All’articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), le parole “15 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”;al comma 2, secondo periodo, le parole “15 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”. 2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022 non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Nello stesso decreto, perciò, viene anche eliminato l'obbligo di indossare le mascherine a scuola durante gli esami di maturità e terza media, che – secondo quanto scritto nell'ultimo dl Covid – sarebbe stato in vigore fino alla fine di agosto. Gli studenti, perciò, potranno sostenere gli esami di Stato senza mascherina. Anche in questo caso il risultato è stato frutto di una lunga mediazione, con un botta e risposta tra ministri e sottosegretari alla Salute e all'Istruzione. Solo una settimana fa il ministro Bianchi aveva spiegato a Fanpage.it che a scuola le mascherine sarebbero rimaste "fino alla fine", poi era arrivato il dietrofront, "decidono i presidenti di commissione", e infine l'abolizione della regola.

Nessuna novità, invece, per l'obbligo in cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport, dove la regola decade naturalmente oggi e perciò da domani non sarà più necessaria la mascherina. Per quanto riguarda il lavoro, invece, nel pubblico il dispositivo di protezione individuale è già solo raccomandato, mentre nel privato è ancora obbligatorio ma tutto dipende dal protocollo siglato da sindacati e imprese che sarà rivisto in ogni caso entro giugno. Oggi finisce anche l'obbligo vaccinale per over 50, personale scolastico e forze dell'ordine.