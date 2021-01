Roma, la prima nata del 2021 è la piccola Aurora: “Luce di speranza in periodo di grande dolore”

“La nascita di Aurora rappresenta oggi più che mai una luce di speranza in un periodo di grande dolore per l’intera umanità”, ha commentato Donatella Possemato, Direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia e presidente Onlus ‘Donne for life’. Sempre alla mezzanotte all’ospedale CristoRe è nato anche Alessandro.