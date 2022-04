Roma, la nuova truffa agli anziani: “Mi è caduto un panno sul suo terrazzo, mi può aprire?” “Posso entrare in casa per riprendere il panno?”. E invece era solo una scusa per entrare nell’appartamento e rubare in casa di signore sole e indifese.

A cura di Enrico Tata

La nuova truffa agli anziani di Roma: "Signora, sono la sua nuova vicina di casa. Mi scusi, mi è caduto un panno dallo stendino sul suo terrazzo. Posso entrare in casa per riprenderlo?". E invece era solo una scusa per entrare nell'appartamento e rubare in casa di signore sole e indifese. La polizia è alla ricerca di due persone che stanno mettendo in atto questa truffa in diversi quartieri di Roma Nord. Una sospetta è mora, l'altra è bionda ed entrambe sono giovani. Lunedì mattina hanno raggirato, riporta il Messaggero, una signora di 87 anni.

La truffa messa in atto da due ladre

In realtà, ovviamente, il panno sul terrazzo non c'era, ma la ragazza ha continuato a chiacchierare con l'anziana: "No il panno non c'è, chissà dove sarà finito. Ma che bella casa che ha, che bei mobili", le diceva in terrazzo. E intanto la complice approfittava della porta di ingresso aperta e rovistava nelle stanze dell'appartamento alla ricerca di soldi e gioielli. "Mi scusi per il disturbo signora, adesso vado via, un caro saluto". E così le ladre sono scappate con un bottino dal valore di oltre 10mila euro. Dopo qualche minuto, la padrona di casa si è accorta di quello che era realmente successo, ha chiamato i figli e a loro volta questi ultimi hanno chiamato le forze dell'ordine. Le truffatrici, stando a quanto si apprende, hanno messo a segno colpi già nel quartiere Montesacro, in zona Vescovio e in zona Esperia. Le forze dell'ordine stanno cercando in tutti i modi di rintracciare le due ladre e nel frattempo stanno cercando di mettere in guardia gli anziani, chiedendo loro di non aprire la porta agli sconosciuti, per nessun motivo.