Roma, la denuncia della virologa Ilaria Capua: “Nel cesto della bici trovate tre cacche di cane” “Nel cestino della bici, oltre a lattine e cartacce c’erano tre cacche di cane. I cani sono dei romani, non dei turisti”, ha scritto la virologa Ilaria Capua su Twitter.

"Oggi ho fatto il mio primo giro in bici elettrica a Roma. Nel cestino della bici, oltre a lattine e cartacce c'erano tre cacche di cane. I cani sono dei romani, non dei turisti", ha scritto la virologa Ilaria Capua su Twitter. "MaComeSiFa", l'hashtag con cui ha accompagnato il tweet. La ricercatrice ha utilizzato per la prima volta una bicicletta elettrica a noleggio a Roma, ma la prima che ha trovato, come dimostra lo scatto, era stata utilizzata da più di qualche cittadino e turista come cestino dell'immondizia: all'interno si vedono cartacce, lattine e buste di plastica che, come sostiene la virologa, probabilmente contenevano escrementi di cane.

Una utente le ha risposto con una fotografia ancora peggiore rispetto a quella scattata dalla ricercatrice: i cestini di due biciclette elettriche utilizzati come cestini dell'immondizia in un sottopassaggio di Roma.

Sempre Capua ha poi scritto un secondo tweet sulla vicenda: "Con questo tweet ho stimolato delle risposte divertenti, grazie. Il senso dell'umorismo mi è sempre gradito. Però se ci pensate è un comportamento proprio assurdo".