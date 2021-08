Roma, investito muore dopo settimane d’agonia: automobilista indagato per omicidio stradale È morto dopo settimane di agonia Gianfranco Castellano, il 69enne investito da un pirata della strada lo scorso 22 giugno in via Nomentana nel quartiere Montesacro a Roma. Per il decesso è indagato un 42enne, che dovrà rispondere davanti ai giudici di fuga ed omissione di soccorso e rischia il carcere.

A cura di Alessia Rabbai

L'automobilista che ha travolto Gianfranco Castellano, sessantanove anni ex ufficiale dell’Esercito generale emerito ausiliare, originario della Basilicata e il suo cane lungo via Nomentana il 22 giugno scorso è indagato per omicidio stradale. Come riporta Il Messaggero, il quarantaduenne alla guida del suo furgone Volkswagen Crafter è ritenuto presunto responsabile di aver investito il pensionato la mattina presto, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nel quartiere Montesacro a Roma ed è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso. Il pedone purtroppo non ce l'ha fatta: dall'investimento non si è più ripreso ed è morto lo scorso venerdì in ospedale, dopo settuimane d'agonia per le ferite e i trami riportati a causa del violento impatto con la vettura che non gli ha alla fine purtroppo lasciato scampo.

L'investimento di Gianfranco Castellano

La mattina in cui sono accaduti i drammatiuci fatti che hanno portato alla morte di Gianfranco, il pensionato era in strada insieme al suo beagle, per portarlo a fare una passeggiata, godendosi il fresco. Stava attraversando quando improvvisamente il furgone lo ha urtato e il conducente si è dato alla fuga senza fermarsi a prestargli soccorso e lasciandolo privo di sensi sull'asfalto. Ad intervenire in suo aiuto sono stati tre dipendenti Atac, che hanno datto l'allarme chiedendo l'intervento di un'ambulanza e nel frattempo hanno cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. A risalire all'identità del pirata della strada sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo, che lo hanno rintracciato a distanza di poche ore, grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona e dai dettagli forniti dai testimoni. Dovrà presentarsi davanti ai giudici e rischia il carcere.