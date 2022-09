Roma, in arrivo altri 75 nuovi autobus Atac ibridi “Contiamo di avere, entro il 2026, più di 1200 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita”, ha spiegato l’assessore Patanè.

A cura di Enrico Tata

A Roma stanno per arrivare 75 nuovi autobus ibridi. Lo ha annunciato l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, che in una nota ha dichiarato: "Questa mattina abbiamo inoltrato un ordine di acquisto per la fornitura di 75 nuovi autobus Mild Hybrid, Mercedes Citaro, di dodici metri con tre porte, da destinare ad Atac, per un importo complessivo di quasi 25 milioni di euro”.

I 75 nuovi mezzi, spiega ancora l'assessore, vanno ad aggiungersi a 51 bus a metano e ad altri 70 ibridi che sono entrati in servizio negli scorsi mesi. "Rappresentano il proseguimento di un percorso che ci porterà a rivoluzionare il trasporto pubblico di Roma all’insegna della sostenibilità e della qualità dei mezzi, garantendo una maggiore sicurezza agli utenti. Contiamo di avere, entro il 2026, più di 1200 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita”, ha aggiunto l'assessore. Lo scorso giungo il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, aveva annunciato che entro cinque anni verrà rinnovato il 50 per cento dell'intera flotta.

Dal punto di vista dei conti, però, Atac non sta navigando in buone acque e questo soprattutto a causa della pandemia (i numeri faticano a tornare a quelli del 2019) e del caro carburante. "Sul contesto generale non ci sono notizie positive. A maggio del 2022 abbiamo registrato introiti per 19 milioni di incassi dai titoli di viaggio. A maggio del 2019 erano 25 milioni. Abbiamo un gap di 6 milioni da recuperare e il caro carburante ha fatto schizzare i costi a 50 milioni l’anno. Stiamo facendo fronte a un extra costo per cui non abbiamo leve, diventeremo energivori dal punto di vista dell’elettrico, ed è un tema che va contestualizzato nel periodo che ci apprestiamo a vivere. Affronteremo costi di gestione più alti”, ha dichiarato Zorzan.