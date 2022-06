Roma, identificati poliziotti che picchiarono ragazzini al McDonald’s: avevano “l’alito vinoso” “Ve ne dovete andare affanculo, sennò ve piamo a pizze. Quando vedi la polizia, devi abbassare lo sguardo e portare rispetto”, avrebbe esclamato un agente.

A cura di Enrico Tata

Picchiarono senza motivo tre 17enni che stavano prendendo un gelato al McDonald's di Cornelia, Roma Ovest. Sono quattro poliziotti e sono stati già identificati. Le tre vittime, infatti, hanno realizzato un video in cui vengono inquadrate due volanti mentre si allontanano dal luogo della presunta aggressione. Stando a quanto riporta La Repubblica, è stato semplicissimo per gli investigatori risalire alle vetture e quindi agli agenti che erano di turno sulle stesse automobili.

Questa la ricostruzione dei fatti: probabilmente quella sera gli agenti sono intervenuti sul posto per sedare una rissa tra giovanissimi. Dalle due volanti sarebbero scesi quattro agenti che avrebbero cominciato a picchiare i ragazzi senza motivo e senza identificarli: "Ve ne dovete andare affanculo, sennò ve piamo a pizze. Quando vedi la polizia, devi abbassare lo sguardo e portare rispetto", avrebbe detto un agente, secondo la testimonianza di uno dei minorenni. Poco prima quest'ultimo aveva ricevuto uno schiaffo al volto e il suo amico era stato sbattuto al muro. Un altro, infine, sarebbe stato immobilizzato con violenza sul cofano della volante. Il referto medico, in effetti, sembra confermare il racconto dei ragazzi: labbra spaccate, una ferita allo zigomo, contusioni ed escoriazioni. Il quarto ragazzo, che è riuscito a scappare in tempo, avrebbe raccontato più o meno la stessa versione degli altri. I poliziotti, tra l'altro, avrebbero avuto un "alito vinoso". Su questo dettaglio le indagini sono ancora in corso. Gli agenti del commissariato Aurelio hanno intanto inviato un'informativa in procura e quindi potrebbe presto essere aperto un fascicolo di indagine, con gli agenti accusati che potrebbero finire sul registro degli indagati. Ad usare violenza nei confronti dei ragazzi sarebbero stati in particolare tre poliziotti sui quattro presenti.