Roma, i cittadini danno i voti ai servizi: pessimo o insufficiente su trasporti e decoro I risultati del report realizzato da Cgil e Federconsumatori Lazio sulla “qualità percepita dei servizi pubblici erogati ai cittadini direttamente da Roma Capitale”

A cura di Enrico Tata

Sessantotto romani su cento giudicano insufficiente o pessimo il decoro della città e praticamente un romano su due giudica pessimo o insufficiente il servizio di trasporto pubblico. Questo emerge da un report realizzato da Cgil e Federconsumatori Lazio sulla "qualità percepita dei servizi pubblici erogati ai cittadini direttamente da Roma Capitale". L'analisi è stata condotta nel periodo dal 5 settembre a 5 dicembre 2022 su un campione di 1.052 persone dai 15 ai 90 anni.

Il voto di insieme sulla qualità dei servizi è di 5,02 in media, un leggero miglioramento rispetto al 2021, quando il voto era stato 4,9. Oltre 400 intervistati hanno dato 5 come voto e in 300 circa hanno votato 4. Soltanto 65 persone hanno dato un 7 come voto ai servizi e soltanto in 6 hanno votato 8.

I cittadini hanno dato i voti più bassi al trasporto pubblico e al decoro. Per quanto riguarda gli autobus, il 60 per cento degli intervistati ha come voto insufficiente o pessimo (più 1 per cento di voti negativi rispetto al 2021). Nello specifico, il 49 per cento ha votato insufficiente e soltanto il 15 per cento ha votato buono il servizio.ù

Per quanto riguarda il servizio di metropolitana, i giudizi negativi sono il 48,7 per cento del totale. Per il 30 per cento il giudizio è sufficiente, per il 15 per cento è buono, per il 40 per cento è insufficiente e per il 9 per cento è pessimo. Nel 2021 i giudizi negativi erano stati il 49,9 per cento del totale.

Un altro aspetto valutato negativamente dai cittadini è quello relativo al decoro e in particolare il settore della raccolta dei rifiuti. Rispetto allo scorso anno si registra tuttavia un miglioramento: 88,1 per cento di giudizi negativi nel 2021 e 86,1 di giudizi negativi nel 2022. Nello specifico il 54,6 per cento degli intervistati ha votato insufficiente e il 31,5 per cento ha votato pessimo. Soltanto il 3,1 per cento degli intervistati ha votato buono e l'8,5 per cento ha votato sufficiente.

Sono buoni, invece, i voti sull'offerta culturale, sui parchi e sulle ville, sugli asili nido e sulle farmacie comunali.