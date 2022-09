Roma-HJK Helsinki all’Olimpico: divieti, strade chiuse e orari mezzi pubblici giovedì 15 settembre Modifiche al traffico e orari mezzi pubblici giovedì 15 settembre per la partita Roma-HJK Helsinki allo stadio Olimpico: divieti di sosta e possibili chiusure, chiusura alle 21 della metro A.

A cura di Beatrice Tominic

Si tratta della seconda giornata del girone C dell'Europa League quella in cui, nel prato dello stadio Olimpico di Roma, si sfidano Roma e l'HJK Helsinki a partire dalle ore 21. I biglietti venduti, a partire dallo scorso 29 agosto, sono già moltissimi e si va verso il tutto esaurito. Come accade per queste manifestazioni sportive, è stato già organizzato un piano per i trasporti e per la viabilità, appositamente modificata per la serata di giovedì 15.

Strade chiuse e divieti di sosta giovedì 15 settembre

Come accade generalmente quando ci troviamo a vivere questo tipo di eventi sportivi, anche per la partita di Europa League che vede la sfida fra Roma e HJK Helsinki sono state programmate alcune modifiche alla viabilità che, chi si muove fra le vie della capitale, non può non conoscere.

Secondo il piano trasporti e viabilità, già diverse ore prima della partita nelle strade intorno al Foro Italico vengono attivati i divieti di sosta: massima attenzione, quindi, alla segnaletica. Nella zona fra piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade, invece, si segnalano apposite aree per il parcheggio riservato ai tifosi della Roma. Non si escludono, infine, possibili chiusure al traffico nei pressi dello stadio, soprattutto nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 8 settembre: nuvole sparse e torna la pioggia

Bus e metro per arrivare all'Olimpico per Roma-Helsinki

Si può arrivare e tornare dallo stadio Olimpico in vista del match, oltre che con i propri mezzi personali da parcheggiare nelle apposite aree riservate, anche utilizzando i mezzi pubblici. Come ricorda il sito di Roma Mobilità, per arrivare al Foro Italico è possibile utilizzare il tram 2, che collega piazzale Flaminio (con fermata della metro A Flaminio) a piazza Mancini. Nella zona dello stadio, inoltre, arrivano 14 diverse linee di autobus che partono da diversi quadranti della città e sono:

23,

31,

32,

61,

69,

70,

200,

201,

226,

280,

301,

446,

490,

495,

628,

910,

911.

A queste si aggiungono, ovviamente, le altre linee diurne, alcune delle quali sono in servizio tutte le notti fino alle ore 2 e sono:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

314,

404,

444,

451,

664,

881,

916,

980.

Per quanto riguarda il rientro, invece, di notte passano nella zona le linee n200 e n201 e le n3D e n3S che collegano la zona con viale Tiziano, viale De Coubertin e Villaggio Olimpico.

Attive anche le metropolitane, ma in questo caso occorre non dimenticare gli orari e i lavori in corso in questo periodo: l'ultima corsa il giovedì parte alle 23.30, ma sulla metro A è anticipata alle 21 (anche se a partire da quell'ora sono attivate le navette sostitutive). Al termine del servizio metro, inoltre, sono attivate tutte le linee di autobus notturni che sostituiscono la metropolitana effettuando gli stessi percorsi: nMA, per la metro A; nMB per la B; nMB1 per la B1 (quella con capolinea a Jonio) e nMC per la metro C.