Roma, Gualtieri annuncia la riapertura del Ponte di Ferro entro 10 giorni Il Ponte dell’Industria si prepara alla riapertura. Gualtieri assicura che gli ultimi lavori termineranno in 10 giorni. Continuerà ad essere chiuso, tuttavia, al traffico pedonale.

A cura di Beatrice Tominic

Il Ponte di Ferro verrà riaperto entro i prossimi dieci giorni. A diffondere la notizia lo stesso sindaco romano Roberto Gualtieri, dopo aver preso visione dei documenti che ne attestano la messa in sicurezza: in poco più di una settimana potrà essere riaperto alla circolazione. "Un plauso va alle strutture del Comune che hanno fatto il massimo sforzo possibile per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un’opera strategica per la viabilità del quadrante ovest" ha dichiarato Gualtieri a proposito dei lavori sul ponte. Come ha poi specificato l'Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il passaggio sul ponte tornerà come prima dell'incendio del 2 ottobre per i mezzi di traporto idonei (cioè autoveicoli fino a 3,5 tonnellate), ma cambierà per i pedoni: un marciapiede, infatti, è rimasto danneggiato dall'accaduto e non potrà più essere utilizzato dopo l'apertura del percorso.

Il Ponte dell'Industria nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, nell'attesa che il ponte torni fruibile al traffico, continueranno i lavori nella zona. Oltre agli ultimi controlli sulla sicurezza del ponte e ai provvedimenti che saranno presi per chiudere il marciapiede danneggiato, sono previste opere di asfaltatura verso viale Marconi. Ѐ stato aperto anche un dialogo con la Soprintendenza Speciale di Roma per poter riconoscere il ponte di ferro come un esempio di archeologia industriale e per fare in modo che sia presto restaurato e adeguato alle norme vigenti, senza cambiarne l'aspetto ottocentesco. Questi provvedimenti potrebbero portare il Ponte dell'Industria a garantire il transito di mezzi più pesanti in futuro.