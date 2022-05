Roma – Feyenoord, Antonello Venditti vola a Tirana: “Speriamo di tornare con la coppa” Anche con la ferita al ginocchio, Antonello Venditti parte per sostenere la sua squadra del cuore a Tirana: la finale di Conference League fra Roma e Feyenoord è prevista domani, 25 maggio.

A cura di Beatrice Tominic

Antonello Venditti in uno screenshot dal video e lo stadio Olimpico gremito di tifosi romanisti.

La finale di Conference League è alle porte: la partita fra la Roma e il Feyenoord, la squadra di Rotterdam, si gioca domani nello stadio di Tirana, nella capitale albanese. Moltissimi fra le tifose e i tifosi giallorossi, per l'occasione, hanno acquistato il biglietto per assistere alla partita in Albania, una finale europea che la Roma ha atteso per trenta anni. Fra loro, oltre a Francesco Totti che ha immediatamente annunciato la sua presenza a Tirana e che è stato già accolto sui social come "re di Roma" dal premier del Paese, Edi Rama, anche lo storico cantautore della capitale, Antonello Venditti. Lo ha comunicato lui stesso con un video postato sui social.

Il video di Venditti

Nel video pubblicato qualche giorno fa sui social, sia su Instagram che su Facebook, Antonello Venditti commenta in maniera colloquiale la partita. "Allora, finita la partita, vi presento i miei nuovi occhiali da notte, almeno ce vedo", ha esordito. "Direi che è andata molto bene, la Roma è in finale, questo vuol dire che la Roma è in Europa. La partita è stata senza emozioni e noi romanisti non siamo abituati ad avere emozioni positive. Hanno giocato tutti molto bene molto rilassati, senza tensione", ha detto facendo riferimento alla partite e inveendo, ogni tanto, contro il wifi mal funzionante.

L'annuncio

Poi, guardando nella fotocamera frontale del telefonino, sfoderando un grande sorriso, ha spiegato che, nonostante la ferita al ginocchio che ha riportato dopo essere caduto, non salterà l'appuntamento con la sua squadra del cuore, protagonista di uno dei suoi più grandi successi "Grazie Roma" e per la quale ha scritto l'inno, "Roma Roma". "Vi annuncio ufficialmente – ha dichiarato – che vado a Tirana, dopodiché torno a Roma, spero con la coppa in mano. Non io", ha poi aggiunto facendo riferimento all'esito della finale che si augura.