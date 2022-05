Conference League, il premier albanese tifa Roma e accoglie Totti: “Benvenuto re di Roma” Anche Francesco Totti sarà presente mercoledì 25 maggio alla finale di Conference League a Tirana. E il premier dell’Albania, Edi Rama, lo accoglie con un post su Instagram.

A cura di Beatrice Tominic

Sale l'attesa per la finale di Conference League che verrà disputata fra due settimane, nella serata del 25 maggio prossimo ospitata nello stadio di Tirana, in Albania. Molti i tifosi giallorossi che voleranno nella capitale albanese per assistere all'incontro: fra loro, anche Francesco Totti. Ad annunciarlo è proprio lo storico capitano romanista a margine della presentazione della finale di Coppa Italia fra Juventus e Inter che, invece, verrà giocata stasera allo stadio Olimpico della città di Roma.

"Roma? Era tantissimo che non facevano una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo – ha dichiarato – Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a Tirana? Sì, ci sarò." E arriva subito l'omaggio al calciatore da parte del premier albanese.

Il premier albanese: "Benvenuto re di Roma"

Ex sindaco di Tirana e attuale premier dell'Albania, venuto a conoscenza della presenza del calciatore alla finale di Conference League, Edi Rama ha postato sul suo profilo Instagram una grafica sui toni dei colori della Roma con una foto di Francesco Totti e la scritta "a Tirana ci sarò." Ad accompagnare l'immagine, una descrizione che non lascia dubbi. "Benvenuto re di Roma", ha scritto nella caption, con tanto di emoji arancione e rossa e una bandierina dell'Italia per accogliere lo storico capita e campione del mondo nel 2006.

La finale

Quella che si disputerà il 25 maggio a Tirana è la finale della prima Conference League: è da 31 anni che la Roma non riusciva a raggiungere una finale europea, dopo aver battuto il Leicester lo scorso 5 maggio. A sfidarla, il Feyenoord Rotterdam che, invece, nella stessa sera ha vinto sul Marsiglia.