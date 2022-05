La Roma batte il Leicester e vola in finale di Conference: i festeggiamenti dei tifosi giallorossi La Roma batte il Leicester 1 a 0 e si qualifica per la finale della UEFA Conference League. La gioia dei tifosi giallorossi è incontenibile: la squadra di Mourinho mancava da una finale europea dopo 31 anni.

A cura di Beatrice Tominic

È successo: la Roma, in vantaggio fin dal primo tempo, vola in Albania il prossimo 25 maggio per la finale della UEFA Conference League, alla sua prima edizione, dopo aver battuto il Leicester. Con il tutto esaurito allo stadio Olimpico, i tifosi giallorossi si apprestano a seguire una finale europea che mancava da oltre trenta anni grazie al gol di Tammy Abraham e dell'1 a 1 dell'andato. Uscendo dallo stadio i tifosi si sono riversati nelle strade della città per una squadra che è come non mai stasera torna far piangere e abbracciare ancora, come canta Venditti. E stasera si sono visti romanisti impazziti dalla gioia, tra cori e caroselli di clacson.

I tifosi rispondo all'appello di Mou

La città è esplosa per questa vittoria così tanto attesa e desiderata: festeggiamenti e caroselli fuori dallo stadio e nelle strade hanno colorato di giallo e di rosso questo giovedì sera nella capitale. Le bandiere giallorosse volteggiano nell'aria ancora fresca di questi primi giorni di maggio. Chiediamo alla gente, di non venire allo stadio a guardare la partita ma di venire a giocare", aveva dichiarato alla vigilia del match José Mourinho. Adesso è giunto il momento dei festeggiare, per i tifosi e i giocatori, dopo così tanta attesa.

Biglietti gratis per Tirana per 166 tifosi di Bodo

Il trionfo di stasera è stato costellato di momenti difficili, come il tonfo della squadra con il Bodo, uno dei momenti più difficili del torneo e della stagione. E la società dei Friedkin ha annunciato biglietti garantiti per "i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, garantendo loro – gratuitamente – un biglietto per la finale". Un modo per ringraziare chi non ha mai abbandonato la squadra anche nei momenti difficili.

La finale della UEFA Conference League

Il ritorno all'Olimpico tra Roma e Leicester è finito 1 a 0, con la squadra di casa che si aggiudica la semifinale Ad attendere i giallorossi fra venti giorni esatti, c'è il Feyenord. Alla squadra di Rotterdam per qualificarsi in finale è bastato un pareggio a Marsiglia, dopo la vittoria per 3 a 2 dell'andata. E ora i ragazzi di Mourinho non temono nessuno e sognano di vincere il campionato.