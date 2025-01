video suggerito

Roma-Eintracht Francoforte, controlli a tappeto: giallorossi allontanati da Campo de' Fiori e San Lorenzo Sono ore di tensione quelle prima della partita tra Roma e Eintracht Francoforte che si giocherà questa sera allo Stadio Olimpico. Sei le zone a rischio, dove i controlli della polizia saranno intensificati.

A cura di Natascia Grbic

Tensione a Roma per la partita di questa sera allo stadio Olimpico tra Roma ed Eintracht Francoforte: la polizia ha monitorato per buona parte della notte gruppi di tifosi giallorossi nella zona di Campo de' Fiori e San Lorenzo, allontanandoli a più riprese. Soprattutto a San Lorenzo, dove la presenza dei supporters romanisti era numericamente rilevante, tanto da far scattare l'allarme tra gli agenti, che li hanno identificati e fatti allontanare. Il timore è che la situazione possa sfuggire di mano come la sera del disastro avvenuto a Monti, dove ottanta tifosi laziali hanno aggredito un gruppo di spagnoli, mandando nove persone in ospedale e accoltellandone tre.

La Questura stavolta ha deciso di mettere in campo controlli massicci negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle vie del centro, dove potrebbero verificarsi disordini nel caso di contatto tra le due tifoserie. Gli agenti hanno identificato gruppi e singoli supporter, anche al fine di verificare se vi siano persone che negli anni passati hanno ricevuto un Daspo. Sono sei in tutto le zone del centro storico – oltre allo Stadio Olimpico – tracciate con il piano di sicurezza, dove si intensificheranno i controlli, che proseguiranno per tutta la giornata di oggi. Attenzione massima sul dopo partita, momento delicato in cui potrebbero verificarsi disordini.

La tensione a Roma è alle stelle tra le forze dell'ordine dopo quanto accaduto la scorsa settimana tra i tifosi della Lazio e della Real Sociedad, quando circa ottanta ultras hanno aggredito i baschi, mettendo a ferro e fuoco la zona di Monti. Scene che hanno scioccato turisti, residenti e tifosi in trasferta, che non si aspettavano di assistere a una vera e propria guerrilla per le strade.