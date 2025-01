video suggerito

Roma-Eintracht: fermati 4 tifosi romanisti per tentato blitz ai bus tedeschi, comparsi adesivi nazisti La polizia ha fermato 4 tifosi romanisti, che hanno cercato di assaltare una navetta con i tedeschi a Piazza delle Canestre, diretta allo Stadio Olimpico per la partita Roma-Eintracht Francoforte. Comaprsi adesivi nazisti in piazza Lauro De Bosis.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Stasera alle ore 21 è in programma la partita Roma-Eintracht Francoforte, che si gioca allo Stadio Olimpico. In città c'è un gran dispiegamento di Polizia, per scongiurare disordini e scontri. Gli agenti della Polizia di Stato nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 gennaio, hanno fermato quattro tifosi romanisti, tra i quali due minorenni, in Piazza delle Canestre, mentre cercavano di assaltare le navette con i tedeschi. A Piazza delle Canestre infatti a partire dalle ore 16 sono oltre 2000 i tifosi tedeschi che come indicato dalla questura hanno raggiunto il meeting point dal quale prendere i bus gratuiti diretti allo Stadio Olimpico. Una misura prevista per garantire gli spostamenti in sicurezza. Sono circa 3500 i tifosi tedeschi previsti, l'attenzione è alta anche in vista del dopo partita.

Fermati quattro tifosi romanisti

I quattro tifosi romanisti che hanno tentato di fare un blitz alle navette dei tedeschi sono stati fermati dalla polizia nelle strade interne, vicino a piazzale delle Belle Arti. Ad intercettarli e bloccarli prima che si verificassero disordini sono stati gli equipaggi della questura, che erano impegnati nelle attività di tutela e bonifica delle aree interessate dal trasferimento dei tifosi.

I poliziotti li hanno raggiunti e fermati, dopo che hanno tentato di scappare lungo le strade interne di via Flaminia. I quattro, che probabilmente facevano parte di un gruppo più numeroso di tifosi romanisti, avevano con sé caschi ed altri oggetti, dei quali hanno cercato di disfarsi durante la fuga. Sono in corso gli accertamenti su quanto accaduto e la loro posizione è al vaglio. Nel frattempo l'attenzione si concentra sui controlli per l'accesso dei tifosi allo Stadio Olimpico, in vista della partita.

Adesivi nazisti in piazza Lauro De Bosis

In occasione della partita di stasera e all'indomani della Giornata della Memoria sono comparsi degli adesivi con scritte naziste in piazza Lauro De Bosis. Si legge: "Eins, zwei, drei. As Roma Sieg Heil" ossia "Uno, due, tre, As Roma vittoria!". Si tratta di un motto in lingua tedesca quello sugli adesivi che letteralmente significa "saluto alla vittoria". La frase nella Germania nazista era una delle formule usate dal regime durante i raduni.

Nessuna tensione

La questura ha fatto sapere in serata che all'Olimpico c'è il tutto esaurito e non si è registrata alcuna tensione. "Ogni possibile criticità nei due giorni che hanno visto l’arrivo a Roma dei tifosi tedeschi è stata evitata grazie al lavoro svolto sul piano della collaborazione internazionale di polizia e su quello della prevenzione con un dispositivo che ha seguito ogni fase di permanenza a Roma ed afflusso allo stadio – si legge in una nota – I tifosi di Francoforte hanno ricevuto e seguito tutte le istruzioni fornite dalla Questura di Roma che ha potuto privilegiare l’approccio dell’accoglienza pur preservando misure di rigore nei confronti di quei tifosi, tutti romanisti, che avevano pensato di agire comportamenti illegali contro gli ospiti. Al momento non sono stati riscontrati danneggiamenti ai mezzi Atac utilizzati per scortare i tifosi".