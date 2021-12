Roma e i trasporti green: su strada nuovi 70 autobus Atac ibridi Entrano in servizio oggi i 70 nuovi veicoli con il motore ibrido di Atac nelle linee 490, 492, 495 e 64. A partire dal 2022 il futuro dei trasporti nella città di Roma diventa green.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook "Atac Roma"

Nella giornata di oggi, 23 dicembre, iniziano il loro percorso sulle strade di Roma nuovi autobus ibridi: ad entrare in servizio nella flotta di Atac, infatti, sono 70 veicoli con motore euro 6 mild hybrid acquistate dalla municipalizzata dei trasporti romani. Con l'arrivo di questi 70 nuovi mezzi, viene raggiunto il numero previsto della fornitura di 100 vetture, già pianificato insieme all'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, per il 2021, mentre primi 30 nuovi autobus dal motore ibrido sono già stati inseriti fra quelli in uso nel mese di giugno. I veicoli in strada a partire da oggi verranno utilizzati per il transito dei passeggeri di diverse linee, fra cui quelle che collegano la stazione Tiburtina alla zona nel quadrante ovest della capitale, a pochi passi dalla Città del Vaticano (la 490, con Cornelia; la 492 che raggiunge quella della metropolitana Cipro, la 495 che arriva fino a Valle Aurelia) e la linea 64 che, da stazione San Pietro percorre le strade di Roma fino a stazione Termini. Per l'occasione il nuovo sindaco della capitale e l'assessore alla Mobilità Eugenio Patané si sono recati in visita nel deposito che ha ospitato le vetture prima dell'entrata in servizio, quello di Portonaccio, proprio in zona Tiburtina.

La rivoluzione green della capitale

Roma guarda ad un futuro green per l'intera città e sceglie di ripartire proprio dai trasporti. La flotta Atac, infatti, è molto vecchia e, come dichiara lo stesso sindaco Roberto Gualtieri, produce debito manutentivo, incidenti e inquinamento: per questa ragione rinnovare i veicoli che collegano le varie aree della città è un primo passo necessario. A questo provvedimento che riguarda tutti i cittadini e le cittadine della città di Roma, però, la giunta Gualtieri sta affiancando anche ulteriori iniziative che riguardano anche i mezzi privati con cui molti romani scelgono di muoversi per le vie della capitale. Come ha ricordato a Portonaccio il sindaco stesso, ieri e oggi è stato organizzato il blocco del traffico per i mezzi a benzina Euro 2 e diesel Euro 3 all'interno della Ztl fascia verde. A questo provvedimento si aggiungono le domeniche ecologiche già predisposte per la prima parte del 2022 nelle giornate del 2 e del 30 gennaio, 20 febbraio e 13 marzo e, per concludere,lo stop dei veicoli Euro 4nel corso dell'anno all'interno delle 4 fasce verdi (A;B;C;D) della città.