Blocco dei veicoli inquinanti a Roma per martedì 22 e mercoledì 23 dicembre. Ad annunciarlo il Campidoglio, che in serata ha diffuso una nota in cui comunica che per i prossimi due giorni è disposto lo stop all'interno della Ztl fascia verde della Capitale alla circolazione di veicoli benzina Euro 2 e diesel Euro 3. Il provvedimento è stato preso, "considerato il perdurare della situazione di criticità dei livelli di Pm10 rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'Arpa Lazio e al fine del contenimento dell'inquinamento atmosferico – si legge nella nota diramata dal Comune di Roma – Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19".

Gli orari del blocco del traffico a Roma

Il divieto alla circolazione dei veicoli inquinanti nella Ztl fascia verde sarà valido martedì 22 e mercoledì 23 dicembre, dalle ore 7.30 alle 20.30, per i seguenti veicoli: ciclomotori e cotoveicoli Pre Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli benzina Euro 2. Inoltre dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle ore 20.30 per autoveicoli diesel Euro 3. In alternativa i cittadini dovranno scegliere se spostarsi con un altro veicolo privato, che non rientri in queste categorie, con un mezzo di car sharing oppure, utilizzando il trasporto pubblico.

Impianti termici non oltre i 18 gradi

Il provvedimento, oltre che limitare la circolazione per i veicoli inquinanti in alcune aree della Capitale, prevede inoltre che gli impianti termici sull'intero territorio comunale della città di Roma dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18 centigradi o 17 centigradi, in funzione alla tipologia di edificio.