Autobus a chiamata, da maggio la sperimentazione a Roma: si parte a Massimina Da maggio i residenti di Massimina, quartiere alla periferia della capitale e tra i meno serviti dal trasporto pubblico, potranno prenotare gli autobus con un’app. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Partirà a inizio maggio la sperimentazione degli ‘autobus on demand‘, gli autobus a chiamata, per le zone di Roma meno servite dal trasporto pubblico. Lo ha annunciato oggi la capogruppo del M5s Linda Meleo. Il progetto partirà da Massimina, nel XII Municipio. Massimina è uno dei quartieri della capitale dove i collegamenti lasciano molto a desiderare: negli anni sono molti i residenti che si sono lamentati di attese impossibili, fermate lontanissime dalle abitazioni e viaggi lunghissimi per andare a scuola o lavoro. Con il progetto di Roma Capitale, l'obiettivo è rendere più vivibile la zona dal punto di vista del trasporto pubblico.

"Autobus ‘on demand' per le zone di Roma meno servite dal trasporto pubblico: è un progetto della nostra amministrazione, nato nel 2019 con un mio indirizzo dato a Roma Servizi per la Mobilità, sospeso poi per via del Covid, e ora ripreso dall'attuale consiliatura e in fase di test", ha dichiarato Meleo in una nota. Gli autobus, spiega la capogruppo, potranno essere prenotati tramite un'app.

"Molti cittadini subiscono il disagio di vivere a notevole distanza da qualsiasi fermata dell'autobus, magari perché nel loro quartiere le strade non sono adatte al transito di grandi mezzi – ha spiegato – Con questo servizio, tuttavia, diventerebbe possibile utilizzare un'app per prenotare una sorta di ‘mini-bus‘, ottenendo un utile passaggio fino alla fermata più vicina. Il progetto pilota si svolgerà in zona Massimina e prevede l'investimento di fondi europei. Voglio esprimere soddisfazione per questo passo in avanti nell'iniziativa da noi avviata, che mira a colmare un gap importante nella mobilità cittadina, incoraggiando la coesione territoriale e l'abbandono dell'automobile a favore del trasporto pubblico".