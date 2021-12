Aria inquinata a Roma, le domeniche ecologiche nel 2022: date e orari Il Campidoglio ha deciso le date delle domeniche ecologiche a Roma nel 2022 per limitare l’inquinamento dell’aria: 2 e 30 gennaio, 20 febbraio e 13 marzo. Stop ai veicoli a motore endotermico nella Ztl Fascia Verde dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

A cura di Alessia Rabbai

Tornano le domeniche ecologiche a Roma. Le date stabilite dal Campidoglio per l'anno 2022 sono: 2 e 30 gennaio, 20 febbraio e 13 marzo 2022. Si tratta di giornate che vengono appunto individuate nelle domeniche, quando la maggior parte dei cittadini non lavora e può trovarsi agevolata nel non doversi spostare necessariamente in auto, che hanno come obiettivo quello di contenere l'inquinamento dell'aria, limitando il più possibile lo smog con lo stop di alcune categorie nella cosiddetta Ztl Fascia Verde, in determinati orari. "La Giunta capitolina che si è riunita oggi ha dato indicazione agli uffici competenti di predisporre gli atti per l’attuazione del programma ‘domeniche ecologiche' stabilito dalle normative nazionali e regionali e relativo alla stagione invernale 2021-2022, per prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico" si legge in una nota diffusa dal Campidoglio.

Date e orari delle domeniche ecologiche a Roma nel 2022

Durante le date stabilite per le domeniche ecologiche a Roma la circolazione è vietata per tutti i veicoli a motore endotermico nella Ztl Fascia Verde per quattro domeniche: quelle del 2 e 30 gennaio, del 20 febbraio e del 13 marzo 2022. Il divieto vale per alcune fasce orarie delle giornate, ossia a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Le raccomandazioni ai cittadini

I cittadini possono dare il proprio contributo contro l'inquinamento dell'aria a Roma seguendo le raccomandazioni indicate dal Campidoglio: scegliere di usare i trasporti pubblici invece del veicolo privato, optare per il car pooling o car sharing; preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto come il metano); moderare la velocità alla guida, spegnere il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica; usare la bicicletta oppure, quando possibile considerando anche il fatto che fa bene alla salute, spostarsi a piedi. Per quanto riguarda invece gli impianti di riscaldamento, le raccomandazioni riguardano il limitare gli orari di accensione e la temperatura massima dell’aria.