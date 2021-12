Allarme aria inquinata a Roma: nel 2022 stop a veicoli Euro4 Arriva la delibera che dispone il blocco dei veicoli Euro4 nella città di Roma a partire dal 2022. Ecco le zone in cui non sarà più possibile transitare.

A cura di Beatrice Tominic

È prevista nei prossimi giorni la delibera che mette fine al traffico dei veicoli Euro4 nei territori indicati come fascia verde della capitale. La decisione, che ha già coinvolto alcuni comuni e regioni del nord Italia, è quasi obbligata: il nostro Paese è già stato condannato dalla Corte di giustizia europea per aver violato sistematicamente i limiti delle Pm10. La Regione Lazio ha iniziato a prendere in considerazione provvedimenti di questo genere a partire dal 2018. Soltanto nei prossimi giorni, però, la delibera, con le sue 672, verrà presentata a Roberta Lombardi, del Movimento Cinque Stelle, assessora alla Transizione ecologica della Regione. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha già annunciato che cercherà di prorogare la data prevista per l'entrata in vigore del blocco delle Euro4. Si stima, infatti, che le automobili interessate siano 10 milioni, il 53% di tutte quelle immatricolate nella sola capitale: in pratica, un'automobile su due non potrà più avere accesso alle Fasce Verdi, zone che i romani hanno imparato già a conoscere nel corso delle domeniche ecologiche.

Il blocco delle Euro4 nelle Fasce Verdi

Le Fasce Verdi indicate per cui si prevede il blocco delle Euro4 a partire dal 2022 sono 4, rinominate, a partire da nord ovest in senso orario A, B, C e D.

La Fascia Verde A riguarda il quadrante che attraversa la capitale da nord ovest a nord e comprende Via Aurelia (fino a via dell'Acquafredda, Via di Acquafredda, Via di Nazareth, Via di Boccea, Via Mattia Battistini, Via del Forte Braschi, Via della Pineta Sacchetti, Via Montiglio, Via Arbib Pascucci, Via Trionfale, Via Igea, Via della Camilluccia, Via Cassia (in particolare da piazza dei Giochi Delfici a Via Vilfrido Pareto), Via Vilfrido Pareto, Via Giovanni Fabbroni, Via Flaminia Nuova (nel tratto che va da Via Fabbroni a Via Due Ponti), Via dei Due Ponti, Sponda fiume Tevere.

La zona B riparte dalla zona più a nord per continuare verso est e interessa la Sponda fiume Tevere, Sponda fiume Aniene, Via dei Prati Fiscali, Viale Jonio, Via Ugo Ojetti, Via Arturo Graf, Via Kant, Via Egidio Galbani, Via Palombini, Via di Casal dei Pazzi, Via Tiburtina (nel tratto che va da Via Casal dei Pazzi alla Metro di Santa Maria del Soccorso, linea B incluso parcheggio di Ponte Mammolo), Piazza Santa Maria del Soccorso, Via del Frantoio, Via Venafro, Via Igino Giordani, Via Grotte di Gregna (nello specifico da Via Igino Giordani ad A 24), A 24 (fino a Viale Palmiro Togliatti), Viale Palmiro Togliatti.

La Fascia Verde C copre il quadrante est e sud est di Roma e coinvolge la parte più a sud di Viale Palmiro Togliatti, Via Tuscolana (a partire da Via Palmiro Togliatti a Via Capannelle), Via delle Capannelle, Via Appia Nuova (fino all'entrata del Grande Raccordo Anulare).

Chiude l'anello la zona D che dalla zona più a sud, partendo dalla via Ardeatina, raggiunge la via Aurelia all'altezza di piazza san Giovanni Battista della Salle fino al raccordo. Le altre vie interessate sono Via di Grotta Perfetta, Via E. Spalla, Via del Tintoretto, Via Laurentina, Via C. Colombo, Viale dell’Agricoltura, Viadotto della Magliana, Via della Magliana, Via del Trullo, Via Affogalasino, Via del Casaletto (nel tratto che va da Via Affogalasino a Via di Monteverde), Via di Monteverde (da Via del Casaletto a Via Vincenzo Tizzani), la stessa Via Vincenzo Tizzani, Via Luigi Arati, Via del Casaletto (in particolare da Largo Sacro Cuore a Piazzetta del Bel Respiro), Via Leone XIII, Via Gregorio VII, Circonvallazione Aurelia e, come abbiamo già visto, Via Aurelia (da piazza S. Giovanni Battista de la Salle al Grande Raccordo Anulare).