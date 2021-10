Roma, dopo i cinghiali a passeggio ecco l’istrice (VIDEO) Un istrice, o porcospino, si aggirava ieri per via Cipro a Roma. È stata messo in salvo dagli agenti della polizia di Roma Capitale che, successivamente hanno affidato il roditore alle cure della Lipu. Il giornalista Luca Telese ha filmato la scena e ha pubblicato il video sul suo profilo Twitter.

A cura di Enrico Tata

Dopo i cinghiali, ecco l'istrice. L'animale si aggirava lungo via Cipro in direzione di piazzale Clodio a Roma. E proprio là è stato filmato dal giornalista Luca Telese, che ha pubblicato il video su Twitter. L'istrice è stato poi preso in carico dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale I Gruppo ‘ex Prati'.

L'istrice è stato affidato alla Lipu

"Impresa non semplice fermare l'animale che spaventato si è intrufolato tra le auto, entrando persino in alcuni esercizi commerciali della zona", si legge nella nota inviata dai caschi bianchi. Dopo diversi tentativi, i vigili sono riusciti a metterlo in salvo prima che venisse investito e prima che provocasse pericolosi incidenti stradali. L'animale è stato in seguito affidato alla Lipu, Lega Italiana Protezione Uccelli, che lo ha preso in custodia nel proprio Centro di Recupero Fauna Selvatica.

L'istrice o ‘porcospino'

L'istrice, specie Hystrix cristata, è noto anche come porcospino. È il più grande roditore europeo e può arrivare a pesare anche 20 chili. Presenta lunghi aculei che si drizzano quando il porcospino si sente minacciato o impaurito. È una specie erbivora ed è molto diffusa in Italia. "Se realmente provocato da un potenziale predatore l'individuo carica all'indietro con gli aculei della groppa, lasciandone qualcuno infilzato nella pelle dell'aggressore, provocando talvolta gravi ferite", si legge sulla pagina Wikipedia dedicata all'animale.