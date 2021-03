Serata rovinata per il titolare di un ristorante di Roma ed i suoi clienti, serviti a tavola per cena, nonostante le regole anti contagio, che vietano il servizio all'interno dei locali dopo le 18. I carabinieri della Stazione San Paolo sono intervenuti in via Silvio D'Amico intorno alle ore 21 a seguito della segnalazione di un residente e hanno scoperto un ristorante rimasto aperto oltre l'orario consentito, dove al suo interno erano prensenti delle persone sedute e le pietanze arrivavano regolarmente ai tavoli. I militari entrati all'interno del locale hanno trovato sette clienti che stavano cenando e li hanno sanzionati, invitandoili a tornare a casa e comunque, a rispettare il coprifuoco previsto alle ore 22. Il ristorante è stato chiuso e il titolare sanzionato.

Multati tredici studenti per assembramento

Le sanzioni dei carabinieri si inseriscono nell'ambio dei controlli sul territorio, intendificati per l'emergenza coronavirus. Controlli che, specialmente nel weekend, hanno come obiettivi strade e piazze, per verificare che non si creino assembramenti potenzialmente pericolosi per la salute. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, sono intervenuti, in piazza Garibaldi, per un assembramento di tredici studenti che ascoltavano musica ad alto volume tra alcune minicar parcheggiate, senza mantenere il distanziamento tra loro di almeno un metro. Per tutta la comitiva sono scattate multe di 400 euro a testa, per un totale di 5.200 euro.

Controlli anti alcol

Per quanto riguarda i controlli anti alcol, i carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno multato e chiuso per cinque giorni un negozio di largo Giannina Lilli. Dalle verifiche condotte dai militari è emerso che il titolare dell’attività commerciale, gestita da un cittadino del Bangladesh, proseguiva la propria attività di somministrazione di bevande alcoliche oltre l'orario consentito.