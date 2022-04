Roma – Bodo, piano sicurezza straordinario: per ora i tifosi norvegesi passeggiano in centro Il fischio di inizio è fissato alle ore 21, ma l’apertura dei cancelli dell’Olimpico è prevista alle 18.30, con la società giallorossa che ha invitato i tifosi ad andare allo stadio almeno due ora prima dell’avvio della partita.

A cura di Enrico Tata

Questa sera lo stadio Olimpico di Roma farà registrare il tutto esaurito per il match di Conference League tra la Roma e la squadra norvegese del Bodo Glimt. Chi vincerà la sfida, accederà alle semifinali della competizione europea. Il fischio di inizio è fissato alle ore 21, ma l'apertura dei cancelli è prevista alle 18.30, con la società giallorossa che ha invitato i tifosi ad andare allo stadio almeno due ora prima dell'avvio della partita.

Dopo le polemiche dell'andata con la sconfitta della Roma per 2 a 1, il match dell'Olimpico è diventato delicato, anche perché non ci saranno solo i tifosi romanisti allo stadio, oltre 60mila, ma anche quasi 2mila tifosi norvegesi (sarà la prima partita a Roma con il tutto esaurito dopo il ritorno della capienza al 100 per 100). Gli ultras del Bodo hanno anche scritto una lettera aperta alla Roma affinché gli animi rimangano tranquilli per tutta la giornata:

Cari tifosi della Roma. Giovedì sera ci sfideremo in una partita di calcio. Molti dei nostri tifosi norvegesi sono preoccupati che ci potranno essere molti scontri fra di noi, quindi ascoltate questo appello. Nel corso degli anni abbiamo condiviso molto con voi. L’Italia ci ha dato ristoranti brillanti come l’Orion e il Fellini. Ci avete dato il Chianti e gli Spaghetti alla Capri. Noi vi abbiamo dato l’acquavite e lo stoccafisso. La nostra amicizia e collaborazione risale ai tempi di Re Sverre. Quindi, facciamo che la nostra battaglia sia in campo, e se necessario anche negli spogliatoi, ma siamo amici prima e dopo la partita.

Grazie.

In vista della partita di questa sera, la questura di Roma ha predisposto un piano sicurezza straordinario, ma per il momento la situazione si mantiene tranquilla. Moltissimi tifosi del Bodo stanno passeggiando pacificamente per le strade del centro storico di Roma, come testimonia un video pubblicato su Twitter.

Dalle ore 15 sono scattati i divieti di sosta in piazzale delle Canestre a Villa Borghese, cioè il punto di raccolta dei tifosi del Bodo, che verranno poi scortati in bus allo stadio. Divieti di sosta, fa sapere Roma Mobilità. anche nelle vie limitrofe: viale Giorgio Washington (ambo i lati), nel tratto compreso tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco; viale Fiorello La Guardia, nel tratto compreso tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre; in via del Galoppatoio, dall’uscita del parcheggio sotterraneo all’incrocio con piazzale delle Canestre.

L’area dello stadio, si legge ancora sul sito di Roma Mobilità, è servita dal tram 2 (piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A-piazza Mancini) e da 14 linee di bus: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Divieto di sosta anche su via della Macchia della Farnesina.