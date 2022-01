Roma, bambina di tre anni cade dal balcone al terzo piano: è grave Una bambina di tre anni è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio.

Un volo dal balcone al terzo piano di un palazzo in via Valle Melania, quartiere Prati Fiscali a Roma. Una bambina di tre anni è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. Stando a quanto si apprende, a lanciare l'allarme è stato il portiere del palazzo. L'uomo ha visto la scena e ha chiamato il 112, chiedendo l'invio immediato di soccorsi. La piccola sarebbe tuttora ricoverata in gravi condizioni. Non è chiaro se è anche in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano gli agenti del distretto Fidene. La polizia sta cercando di verificare le cause del tragico incidente e stanno cercando di accertare se i genitori della bimba fossero in casa al momento della caduta. Il fatto è accaduto intorno alle 16.30 di oggi, 10 gennaio. La piccola era cosciente quando sono arrivati sul posto i soccorsi.