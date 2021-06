in foto: Immagine d’archivio

Stava nuotando a mare nelle acque antistanti la spiaggia di Tor San Lorenzo, a pochi chilometri da Roma, quando probabilmente è stato colto da malore ed è morto annegato. Purtroppo, per il 55 enne di origine romena non c'è stato nulla da fare. Vani i tentativi di soccorso, prima dei bagnini, che si sono subito attivati non appena hanno visto affiorare il corpo dell'uomo dall'acqua, che dei sanitari del 118 arrivati sul posto. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 giugno. Tra i primi a scattare proprio la bagnina che era in spiaggia, che secondo le prime ricostruzioni, si è subito tuffata a mare per raggiungere l'uomo e sincerarsi delle sue condizioni. Ma quando l'ha trascinato a riva l'uomo era già deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Marina Tor San Lorenzo. Secondo i primi accertamenti, l'uomo mentre stava nuotando avrebbe avuto un malore che gli sarebbe poi risultato fatale. Il 55enne sembra fosse andato in spiaggia per godersi la giornata di sole e di bel tempo e trovare un po' di ristoro dalle ondate di caldo di questi giorni in compagnia di alcuni amici. Questi ultimi non vedendolo tornare si sono preoccupati. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato poi a circa 500 metri da dove aveva lasciato l'asciugamani con le sue cose. Vano anche il tentativo di soccorso del personale sanitario del 118 che ha utilizzato anche un defibrillatore per rianimarlo, ma senza riuscirci. Il corpo senza vita del 55enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La tragedia ha sconvolto tutti i bagnanti che erano presenti in spiaggia in quel momento.