Roma Arte in Nuvola 2022: date, orari e biglietti della seconda edizione della fiera d’arte Giovedì 17 novembre si aprirà la seconda edizione di Roma Arte in Nuvola, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea al centro convention La Nuvola all’Eur.

A cura di Enrico Tata

Giovedì 17 novembre si aprirà la seconda edizione di Roma Arte in Nuvola, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea al centro convention La Nuvola all'Eur. All'evento, che terminerà il 20 novembre 2022, parteciperanno oltre 140 gallerie italiane ed internazionali. L'edizione di quest'anno ha scelto di ospitare l'Ucraina come Paese straniero e per l'occasione verrà presentato il progetto “SI VIS PACEM”, curato da Yevhen Bereznitsky, Direttore della Bereznitsky Art Foundation, dedicato all’arte ucraina della seconda metà del XX secolo, a quella contemporanea dell'Ucraina indipendente ed alle opere create come diretta reazione all'aggressione militare russa. Il costo del biglietto ordinario è di 15 euro ed è acquistabile sul sito TicketOne.

Roma Arte in Nuvola dal 17 al 20 novembre 2022: gli orari della fiera

La fiera Arte in Nuvola è in programma da giovedì 17 novembre a domenica 20 novembre 2022. Il 17 novembre la Nuvola dell'Eur sarà aperta dalle 15 alle 20.30. Nei giorni 18, 19 e 20 novembre l'ingresso è consentito dalle 10.30 alle 20.30.

Prezzi dei biglietti per Roma Arte in Nuvola 2022

Il biglietto intero per entrare a Roma Arte in Nuvola costa 15 euro, il ridotto under 26 e over 65 costa 10 euro, mentre i bambini sotto i 6 anni non pagano. I biglietti si possono acquistare sul sito Ticket One. Con il biglietto è possibile non solo passeggiare tra le opere d'arte esposte dai galleristi in fiera, ma anche visitare le due mostre "Piero Dorazio" e "I capolavori dell'Eur" e partecipare ai talk previsti. È possibile acquistare anche un biglietto da 55 euro per l'ingresso in tutti i giorni della fiera.

Roma Arte in Nuvola 2022: talk e eventi

Al piano terra della Nuvola verrà esposta l'arte moderna, mentre il contemporaneo sarà ospitato al primo livello. Ci saranno circa 15 progetti speciali e in particolare due mostre: "I grandi capolavori dell’Eur. Una apparizione di valori", mostra dedicata alle opere d’arte di proprietà di Eur S.p.A., per la prima volta riunite insieme al di fuori del loro usuale contesto e poi una importante mostra con oltre 30 opere di Piero Dorazio, uno dei massimi esponenti dell’astrattismo europeo. Nei giorni della fiera sarà possibile assistere anche a talk ed eventi nelle sale del centro convegni progettato da Massimiliano Fuksas. Qua il calendario dei talk.

Come arrivare a La Nuvola all'Eur per la fiera d'arte Moderna e Contemporanea

È possibile raggiungere la Nuvola con la Metro B, fermata Eur Fermi, oppure con i bus linee 30 e 714. Queste le fermate vicino la Nuvola: Colombo/EuropaEuropa/BostonEuropa/ColomboBoston

In automobile:

GRA – Grande Raccordo Anulare – uscita n. 26 (Roma EUR) direzione centro città.

Da Aeroporto Leonardo Da Vinci: 20 km. Tempi di percorrenza: 20 minuti.

Da Aeroporto Roma-Ciampino: 16 km. Tempi di percorrenza: 18 minuti.

Da Stazione Termini: 9 km. Tempi di percorrenza 15 minuti.

Da centro città: 8 km. Tempi di percorrenza: 15 minuti.

Dall'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino:

Servizio metropolitano FR 1 direzione Fara Sabina – Orte – fermata Villa Bonelli. Poi bus 780 (dir. Nervi Palazzo Sport), fermata Europa/Tolstoi.