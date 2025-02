Roma, al Parco Talenti un cane morde un uomo e gli recide i legamenti del ginocchio

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Al parco Talenti di Roma un mastino si è avventato sul padrone di un altro cane che voleva proteggere il suo cucciolo. Il morso gli ha tranciato di netto i legamenti del ginocchio sinistro. Ma la proprietaria dell'animale non solo non ha prestato i primi soccorsi al ferito, ma si è anche allontanata in tutta fretta con il suo cane e un bimbo in carrozzina. Adesso i carabinieri sono sulle sue tracce. L'accusa nei suoi confronti è quella di lesioni gravi.

La vittima ha raccontato la sua versione al Messaggero: "Stavo con il mio cane, un meticcio, nel parco di Talenti. Camminavo in tutta tranquillità e sicurezza anche perché il mio cane è buonissimo. Ad un certo punto ho visto avanzare una signora che aveva un bimbo in carrozzina. A giudicare dalla carrozzina doveva essere molto piccolo. La donna aveva accanto il molossoide che non aveva il guinzaglio. Insomma si muoveva libero. Ho subito pensato che non dovevo allarmarmi. Se era libero voleva dire che era buono. Invece mi sono sbagliato. Quel cane è diventato feroce e si è avventato contro il mio. Che per paura si è nascosto dietro le mie gambe. E nonostante tutto sono contento che l’abbia fatto altrimenti a quest’ora sarebbe morto. Il cane della signora mi ha preso in pieno un ginocchio. Ho sentito un dolore lancinante ed ho gridato. Credo che il mio grido lo abbia spaventato: il cane feroce si è bloccato ed è tornato indietro dalla padrona".

La donna si è inizialmente avvicinata per chiedere se si fosse fatto male, ma dopo aver ricevuto risposta si è allontanata facendo perdere le sue tracce. Per avere aiuto, il ragazzo ha dovuto chiamare al telefono la moglie, che è subito corsa in suo soccorso e lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. I medici lo hanno dimesso con trenta giorni di prognosi.