Roma, a piazza di Spagna c’è un albero di Natale tra i turisti a maniche corte: ecco il motivo In piazza di Spagna è spuntato un grande albero di Natale. Il motivo è legato al fatto che questa sera saranno girate in piazza alcune scene del nuovo film “Mrs Christmas” con Alessandro Gassman e Luisa Ranieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A piazza di Spagna è già Natale. Tra i turisti in maniche corte e temperature praticamente estive, sulla scalinata di Trinità de' Monti è spuntato un grosso abete decorato da centinaia di luci e palline colorate. Come se fosse il periodo delle feste natalizie. Eppure il termometro segna trenta gradi.

"Forse è una pubblicità", si dicono i turisti, stupiti, e i commessi dei negozi vicini osservando il maestoso albero di Natale. All'agenzia Nova i gelatai del bar Barcaccia di piazza di Spagna hanno spiegato: "Al termine del turno di lavoro, uscendo dal bar, abbiamo notato l'albero di Natale sulla scalinata e siamo rimasti sorpresi, poiché è estate".

Ebbene non si tratta di una pubblicità, ma di un film. Nella serata di oggi, martedì 14 maggio, saranno girate in piazza alcune scene del nuovo film "Mrs Christmas" con Alessandro Gassman e Luisa Ranieri.

"Stamattina abbiamo chiesto spiegazioni ai vigili e ci hanno detto che era stato sistemato l'albero per le riprese di un nuovo film di Natale", hanno raccontato i due baristi. Intorno alle 19, infatti, è comparsa in piazza anche la slitta di Babbo Natale. Intorno alle 22, hanno spiegato i vigili urbani presenti in piazza, le luci dell'albero si accenderanno e a piazza di Spagna, seppure fuori stagione e nonostante il caldo, sembrerà proprio di essere a Natale.

Questa la trama del film: Gassman vestirà i panni di Babbo Natale, che si ritira in un resort per ritrovare entusiasmo nel fare il suo lavoro e per tentare di ritrovare quelle emozioni che aveva un tempo. Luisa Ranieri interpreterà il ruolo della moglie di Babbo Natale e cercherà di rimpiazzarlo, non senza qualche imprevisto.