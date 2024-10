video suggerito

Rocca, trattativa infinita con Forza Italia per la nuova giunta nel Lazio: le opposizioni protestano Secondo le opposizioni la trattativa sta letteralmente bloccando la Regione Lazio, con i lavori dell’aula fermi come quelli delle commissioni: “Rocca ci dica se è in grado di andare avanti. La Regione è immobile su tutti i fronti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Una trattativa infinita e una guerra di numeri all'interno della maggioranza che nel Lazio sostiene la giunta di Francesco Rocca. Forza Italia, che ora è terzo gruppo per numero di consiglieri dopo Fratelli d'Italia e Pd, chiede più spazio in giunta, ma per il momento il negoziato è in una fase di stallo.

Una situazione che, secondo le opposizioni, sta letteralmente bloccando la Regione Lazio, con i lavori dell'aula fermi come quelli delle commissioni. Scrivono in una nota congiunta i capigruppo d'opposizione Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Iv), Adriano Zuccalà (M5s), Alessio D'Amato (Azione) Claudio Marotta (Avs) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista): "Come ‘ogni maledetto mercoledì’ manifestiamo e manifesteremo tutti i mercoledì, giorno da sempre deputato allo svolgimento del Consiglio regionale, per chiedere la riapertura della Regione e, dopo due mesi e mezzo, la ripresa dei lavori dell’Aula".

Pubblicamente il presidente Rocca si è sempre detto ottimista sulla tenuta della giunta, ma la guerra interna alla maggioranza di centrodestra prosegue senza sosta e ancora non è stato raggiunto un punto di equilibrio tra i partiti. Più assessori a Forza Italia oppure deleghe più pesanti senza modificare i numeri? Per ora, come detto, il confronto è in corso.

Ma questa lotta interna al centrodestra, paradossalmente, può rafforzare la posizione del presidente Rocca, che vuole avere l'ultima parola sulla composizione della nuova giunta, a discapito delle pretese dei partiti, e non ha intenzione di mollare la delega sulla Sanità del Lazio, un settore delicato che il governatore vuole continuare a gestire in prima persona.

Le opposizioni, vista la situazione di stallo nei lavori del Consiglio, chiedono al presidente Rocca di riferire in aula: "Ci dica se è in grado di andare avanti. La Regione è immobile su tutti i fronti: dai fondi europei, ai progetti Pnrr, alle liste d’attesa e i danni di questa prolungata rissa sulle poltrone li pagano tutti i cittadini e le cittadine del Lazio".

Intanto oggi Rocca e l'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, terranno una conferenza stampa sui "risultati economici in materia di sanità". Ieri, infatti, la Regione Lazio ha ricevuto l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze in merito ai bilanci di tutte le Asl del territorio. "Si chiude una brutta pagina di incertezza della sanità regionale, abbiamo pareggiato tutte le perdite delle Asl, con una copertura di 475 milioni, e si apre adesso una stagione di investimenti", ha dichiarato Righini.