video suggerito

Rocca riapre l’ospedale di Tivoli dopo l’incendio e attacca Zingaretti: “Dieci anni di abbandono” La risposta dell’ex assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Il governatore è un mentitore seriale sulla sanità. Dopo oltre un anno Rocca non fa altro che insultare, e mi fa schifo chi specula sugli incidenti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'incendio divampato nella notte tra l'8 e 9 dicembre scorsi, l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli ha riaperto reparti e ambulatori. A sei mesi di distanza dal rogo che è costato la vita a tre persone, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato la ripartenza di molti dei servizi del nosocomio. Ma la visita del governatore è stata anche un'occasione per attaccare la precedente giunta guidata da Nicola Zingaretti.

"Mi dispiace che anziché fare quadrato davanti a una tragedia simile ci sia stato chi dall'opposizione ha trovato spazio per speculare su una tragedia, invece di fare mea culpa. Mi riferisco all'ex assessore alla Sanità D'Amato e all'ex presidente Zingaretti che l'altro giorno a un evento della campagna elettorale a Rieti parlava di sanità, ma hanno governato per 10 anni questa Regione e il Paese", le parole di Rocca.

C'è stato spazio per parlare anche del nuovo ospedale Tiburtino, che avrebbe dovuto essere realizzato tra Tivoli e Guidonia, ma la nuova giunta ha reputato l'area scelta dalla precedente amministrazione come non idonea. "Mi auguro che a fine anno ci sarà la partenza della gara per realizzare il nuovo ospedale Tiburtino. Stiamo lavorando su questo perché abbiamo trovato un intoppo in Conferenza dei servizi che dovrebbe esprimersi a breve. C'e' stato un problema in merito al terreno che aveva individuato la precedente amministrazione. L'area individuata c'è poi noi ne abbiamo individuate altre due in zona Bagni di Tivoli se la prima non dovesse andare bene", ha detto Rocca.

Secondo il presidente si tratta di un progetto "importante, che abbiamo ereditato. Abbiamo anche allocato le risorse che rispetto alla programmazione che ci ha lasciato Zingaretti insieme a D'Amato non erano sufficienti. Adesso stiamo reperendo ulteriori risorse che servono, ma le troveremo".

La risposta dell'ex assessore D'Amato: "Sulla sanità Rocca è un mentitore seriale"

"Ma quale situazione fuori controllo, Rocca è un mentitore seriale. Non sono mai intervenuto sull'incendio di Tivoli per rispetto delle persone e delle loro famiglie, ma ora basta. Ho lasciato risorse per investimenti in edilizia sanitaria già programmate per oltre due miliardi di euro e il progetto del nuovo ospedale della Tiburtina, previsto in un'area pubblica, che Rocca non vuole fare per dirottare le risorse a Roma. Dopo oltre un anno Rocca non fa altro che insultare, e mi fa schifo chi specula sugli incidenti. Ora basta, non accetto lezioni da chi è stato a libro paga della sanità privata", ha dichiarato il consigliere regionale di Azione ed ex assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.