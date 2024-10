video suggerito

Dopo 80 giorni di lavori riapre la fermata metro di piazza di Spagna Riapre domani la fermata metro di piazza di Spagna. Lo ha comunicato Atac in una nota, specificando che i lavori di restauro proseguiranno senza intralciare la circolazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il controsoffitto specchiato verso la banchina alla stazione di Spagna.

Dopo quasi tre mesi, riapre la fermata metro di piazza di Spagna. Lo ha comunicato oggi Atac, spiegando che, a partire da domani, la stazione tornerà nuovamente operativa. "Riaprirà domani, venerdì 4 ottobre, come da programma, la stazione Spagna della metro A al centro di un complesso intervento di restyling – dichiara Atac in una nota – Si è conclusa infatti la prima fase dei lavori, durata 80 giorni, nel corso della quale si sono svolte le lavorazioni maggiormente invasive sul sistema infrastrutturale e dunque non compatibili con l'accesso al pubblico".

I lavori proseguiranno nella stazione fino al mese di novembre. "Come già per Ottaviano, anche per la stazione Spagna chiediamo pazienza ai clienti se alcune aree della stazione resteranno non agibili e alcune porzioni di arredo saranno mascherate dalle protezioni di cantiere".

I lavori effettuati nella stazione hanno riguardato le banchine, rifatte completamente a nuovo, e la pavimentazione. "In totale, sono stati cambiati 1.600 metri quadri di pavimenti con un evidente impatto da un punto di vista est2etico e funzionale, dei quali 1100 metri quadri in area di banchina. Quest'ultima è stata oggetto di un profondo intervento strutturale, con la totale demolizione delle pareti delle banchine e della volta, per realizzare un nuovo sistema di canalizzazioni che risolvesse alla radice il problema annoso delle infiltrazioni. Tali attività hanno generato oltre 34 tonnellate di macerie e parte delle demolizioni con conseguenti nuove impermeabilizzazioni sono state effettuate anche a partire dal piano mezzanino fino alle discenderie che portano in banchina".

I lavori hanno riguardato anche il restauro di tutte le parti in mosaico presenti nella stazione, mentre le prossime settimane saranno sistemate le superfici verticali in travertino. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà installato un nuovo sistema di illuminazione, sarà realizzata la segnaletica informativa, i percorsi loges, i controsoffitti. Sarà anche sostituita la vecchia biglietteria, oltre alle cabine degli operatori di stazione.