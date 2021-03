L'ex ministro dell'Economia del Governo Conte Bis Roberto Gualtieri ha sciolto la riserva: sarà il candidato sindaco del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali di Roma, che si terranno tra settembre e ottobre. Ieri, dopo un periodo di riflessione e il confronto con i dirigenti locali e nazionali del PD, Gualtieri ha formalizzato la sua disponibilità alla segreteria.

Ora i tempi dell'annuncio sono nelle mani del segretario nazionale Enrico Letta, di quello romano Andrea Casu e di quello regionale Bruno Astorre. Mentre si limano le modalità della discesa in campo del prof di Storia prestato alla politica, dal Nazareno fanno sapere che l'annuncio avverrà comunque a strettissimo giro tranne inaspettati colpi di scena.

Le primarie in presenza e online

Da quanto si apprende il percorso prevederà un passaggio per le primarie aperte a tutta la coalizione di centrosinistra, che potrebbero tenersi online e in presenza, non conoscendo lo sviluppo della pandemia. Alle primarie hanno già detto sì il civico presidente del III Municipio Giovanni Caudo, il segretario nazionale di Demos e consigliere regionale Paolo Ciani, per la sinistra il minisindaco dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri con Liberare Roma, Tobia Zevi nel Partito Democratico.

Cosa farà ora Carlo Calenda

Rimane l'incognita di cosa sceglierà di fare il leader di Azione Carlo Calenda, che ha già chiaritoche neanche la discesa in campo di Gualtieri lo avrebbe fatto recedere dalla sua scelta di correre per il Campidoglio. Ma Calenda farà le primarie? Questo è ancora tutto da vedere, l'eurodeputato potrebbe scegliere di giocare la partita in solitaria, misurando la consistenza di un polo centrista con la sua leadership.

Virginia Raggi e i dissidenti che vogliono l'accordo con il PD

Quello che sembra certa è la corsa della sindaca Virginia Raggi per il Movimento 5 Stelle. Nonostante gli appelli interni al dialogo con il PD e il centrosinistra, solo un intervento di Giuseppe Conte forse potrebbe far convergere i pentastellati su Gualtieri. La scelta primarie e il cambio di segreteria con l'avvicendamento tra Zingaretti e Letta, hanno poi di fatto messo la parola fine a ogni ipotesi di alleanza tra PD e M5S a Roma, almeno al primo punto.