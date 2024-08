video suggerito

Roberto Gualtieri e Carlo Verdone si sentono al telefono: Roma fa schifo, ma la colpa non è del sindaco Dopo la denuncia delle condizioni di degrado della capitale da parte di Carlo Verdone, la telefonata ripatrice con il sindaco Roberto Gualtieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

In un'intervista rilasciato al Fatto Quotidiano la scorsa settimana, Carlo Verdone si è lasciato andare a una lunga lamentatio sulle condizioni di Roma, indulgendo in quello che ormai sembra un genere a sé: la denuncia delle condizioni di "degrado" della capitale. Per l'attore e regista, uno dei rappresentanti più popolari della città, si affaccia addirittura l'idea di andarsene: "Ormai ogni giorno penso ad andarmene, non ne posso più e vuol dire allora che c'è qualche problema serio. Non lo penso solo io, anche molti amici". Verdone parla di un "declino costante" di Roma, della mancanza dei bagni pubblici, dei cantieri e della città sporca.

Non certo un assist per il sindaco Roberto Gualtieri e per il governo di centrosinistra, vista l'eco avuta dalle dichiarazioni di Verdone, tanto che ne è seguita una telefonata "riparatrice" tra il sindaco e l'attore. Secondo quanto reso noto dal Campidoglio nel dialogo Verdone ha ribadito la sua "stima" nei confronti del primo cittadino e per il suo lavoro sulla città, spiegando come nell'intervista aveva voluto "sottolineare la portata dei problemi atavici che affliggono Roma da moltissimi anni e le responsabilità di quei romani che non rispettano le regole".

Da parte sua il sindaco non ha di certo negato i tanti problemi della città, presentando diverse azioni messe in campo per superare le criticità esistenti, tra cui l'arrivo di 120 bagni pubblici. Proprio la mancanza dei "vespasiani", come sono chiamati a Roma i bagni pubblici scomparsi ormai da decenni dal panorama urbano, erano uno dei problemi sottolineati da Verdone, che aveva parlato di una città che "sembra il bagno a cielo aperto di un autogrill".

Insomma Roma fa schifo, ma non è colpa del sindaco ha voluto chiarire Carlo Verdone. L'attore è un grande elettore del Partito Democratico, che evidentemente non voleva fare un danno con il suo sfogo all'azione dell'amministrazione, da qui la telefonata resa nota alla stampa.