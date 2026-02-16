Roberta Bruzzone derubata a Roma Termini, agenti recuperano il bottino: “Grazie per l’intervento record”

Il furto di un telefonino e il lavoro degli agenti per rintracciarlo e riconsegnarlo alla legittima proprietaria, Roberta Bruzzone, che li ringrazia sui social: “Grazie per quello che fate lontano dai riflettori”.

Roberta Bruzzone.

Si trovava alla stazione di Roma Termini quando è stata derubata del cellulare. Disavventura romana per Roberta Bruzzone, la nota criminologa e volto televisivo che, nei giorni scorsi, ha subito un furto alla stazione Termini, che proprio fra la notte appena trascorsa e la mattinata di oggi è stata oggetto di controlli da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma.

Una disavventura, quella raccontata da Bruzzone sui suoi canali social, finita con un epilogo fortunatamente positivo: l'intervento immediato degli agenti della PolFer ha permesso di rintracciare il ladro e di riconsegnare la refurtiva a Bruzzone la quale, qualche ora dopo, ha postato il suo ringraziamento per il lavoro effettuato sui suoi canali social.

Roberta Bruzzone dopo la riconsegna del bottino del furto: il post di ringraziamento

A qualche ora dai fatti, nella giornata di ieri, domenica 15 febbraio 2026, Bruzzone ha condiviso un'immagine su Instagram che ritrae una banchina alla stazione Termini, con un treno in attesa di partire e un agente in polo e cappellino che è stato ritratto di spalle.

I carabinieri nella zona della stazione Termini durante i controlli.

"Un sentito e doveroso ringraziamento alla squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma Termini – ha esordito nel post condiviso sui social – In tempo zero sono riusciti a rintracciare il soggetto che mi aveva sottratto il cellulare, a recuperare il dispositivo e a restituirmelo con un’efficacia operativa che definire impeccabile è poco".

Furti alla stazione Termini: "Grazie per quello che fate ogni giorno"

Quello subito alla stazione Termini da Roberta Bruzzone è soltanto uno dei tanti che avvengono ogni giorno fra le banchine dei treni e i corridoi della stazione, a cui si aggiungono anche quelli nelle zone sotterranee della stazione e fra le banchine e i convogli delle linee della metropolitana A e B che corrono sotto allo snodo ferroviario.

"Professionalità, tempestività, coordinamento: un lavoro di squadra esemplare, svolto con discrezione ma con una determinazione che fa davvero la differenza – ha aggiunto in ringraziamento al lavoro svolto degli agenti che le hanno evitato il peggio – Mi avete letteralmente cambiato il corso della giornata e non è un modo di dire. Grazie per quello che fate ogni giorno, spesso lontano dai riflettori ma con un impatto concreto e decisivo nella vita delle persone".