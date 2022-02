Ritrovata Luna, la cagnolina rapita mentre dormiva dentro ad un’automobile Rubano un’automobile, ma dentro c’è anche la cagnolina del proprietario: dopo una notte di preoccupazione, stamattina è stata ritrovata la piccola Luna.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Si trovava nell'automobile dei suoi padroni quando alcuni ladri, nel pomeriggio di ieri, l'hanno derubata. L'automobile, una Mitsubishi Pajero di colore blu, al momento del furto era parcheggiata vicino a piazza Monte Gennaro, su via Bufalotta. Al suo interno la cagnolina Luna stava dormendo sul sedile posteriore: proprio per questo i ladri potrebbero non essersi accorti immediatamente della presenza dell'animale, privo di medaglietta, ma con il microchip.

Il padrone della cagnolina, una volta parcheggiato, si è accorto che dormiva e ha deciso di lasciarla nel veicolo: lui sarebbe sceso e risalito in automobile in breve tempo, solo per acquistare le sigarette ad un distributore che si trovava davanti al mezzo. Mentre stava infilando la banconota nella macchinetta, però, ha sentito il motore che si accendeva e ha visto la sua automobile partire. All'interno dell'automobile, c'erano anche un cellulare e un tablet, ma il primo pensiero è ovviamente andato alla cagnolina.

Le ricerche e l'appello sui social

Le ricerche della cagnolina sono iniziate già nel corso della serata: aiutato da una collega di lavoro, il padrone di Luna ha diramato un appello che ha finito per coinvolgere nelle ricerche della piccola tutto il quartiere. Nelle poche righe pubblicate su Facebook, oltre ai dettagli sull'automobile e al numero di telefono a cui segnalare qualsiasi eventuale avvistamento, l'attenzione è tutta puntata sulla cagnolina: "Siamo preoccupatissimi! Lei si chiama Luna, immaginiamo che il ladro posso averla fatta scendere dalla macchina quando si è accorto che dormiva sul sedile posteriore. Non ha medaglietta ma ha il microchip."

Il ritrovamento

Nella mattinata di oggi, dopo una notte di preoccupazione, è arrivata la bella notizia: Luna è stata finalmente ritrovata. Nel momento del ritrovamento la cagnolina si trovava ancora all'interno dell'automobile in cui era stata rapita. L'automobile è stata recuperata in un parcheggio poco distante, in via Sergio Tofani, come hanno fatto sapere aggiornando il post: "Ritrovata ora dai carabinieri! Grazie a tutti quelli che hanno condiviso e si sono interessati!"