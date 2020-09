Il No vince solo al centro, il Sì dilaga nelle periferie di Roma. Questo il risultato del referendum sul taglio dei parlamentari il cui spoglio si è concluso nel pomeriggio di oggi. Nella Capitale hanno votato 916.648 cittadini, pari al 44,24 per cento degli aventi diritto al voto. Per il Sì hanno votato oltre 500mila elettori, il 60,08 per cento, e per il No 364mila elettori, pari al 39,92 per cento complessivo. Il risultato per il No a Roma è superiore a quello a livello nazionale, dove si è fermato al 30,43 per cento (con il Sì al 69,57 per cento). Nella Capitale il No ha vinto soltanto nel Municipio I, quello del centro storico, roccaforte del centrosinistra, uno dei due municipi (insieme al Municipio II) che il Pd aveva tenuto nelle elezioni amministrative in cui vinse Virginia Raggi. Il Sì, invece, ha dilagato nelle periferie, come nel Municipio X, quello di Ostia, dove ha toccato il 67 per cento.

I risultati del referendum in tutti i municipi di Roma

Municipio I 56% No 44 Sì

Municipio II 57% Sì 43% No

Municipio III 59% Sì 41% No

Municipio IV 67% Sì 33% No

Municipio V 66% Sì 34 % No

Municipio VI 61% Sì 39% No

Municipio VII 61% Sì 39% No

Municipio VIII 56% Sì 44% No

Municipio IX 61% Sì 39% No

Municipio X 67% Sì 33% No

Municipio XI 65% Sì 35% No

Municipio XII 54% Sì 46% No

Municipio XIII 61% Sì 39% No

Municipio XIV 61% Sì 39% No

Municipio XV 55% Sì 45% No

Raggi festeggia: "Abbiamo vinto noi cittadini"

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha esultato per l'esito del referendum: "Abbiamo vinto. Abbiamo vinto noi cittadini. Oggi i dati sul Referendum per la riduzione del numero di parlamentari ci hanno dato ragione e soddisfazione: la rivoluzione e il cambiamento che abbiamo iniziato anni fa stanno portando i loro risultati, Ci vuole tempo ma, se si lavora con passione, ogni traguardo può essere raggiunto. La voce delle periferie di Roma, quella che in passato nessuno ha mai ascoltato, si è fatta sentire chiara e forte: vogliamo il cambiamento. Quella voce l'abbiamo ascoltata anni fa e continuiamo ad ascoltarla. Quella di oggi è una vittoria per tutti noi. Avanti a Testa Alta", ha dichiarato la prima cittadina.