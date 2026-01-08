roma
Ristoro Atac 2026, come richiedere il rimborso per ritardi di bus, metro e tram a Roma: le regole

Il Ristoro Atac è una misura per gli abbonati annuali a Metrebus Roma che consente di richiedere il rimborso in caso di ritardi o attese di bus, metro o tram.
A cura di Alessia Rabbai
Dal primo gennaio 2026 è in vigore il Ristoro Atac, una misura per gli abbonati annuali a Metrebus Roma, che consente di richiedere il rimborso all'azienda in caso di ritardi o attese di bus, metro o tram. Il rimborso vale per il 2024 ed è forfettario, possono richiederlo gli abbonati annuali Metrebus Roma, che hanno subito disagi legati a ritardi rispetto alle frequenze programmate dei servizie. Per richiederlo bisogna accedere con le credenziali alla sezione personale My Atac e compilare i campi richiesti nella sezione "Ristoro 2024".

Come funziona il Ristoro Atac a Roma per ritardi o attese di bus, metro o tram

Il ristoro è riconosciuto in maniera forfettaria: 5,00 euro per i clienti con abbonamento annuale Metrebus Roma (ordinario o agevolato) valido per almeno un giorno nel corso del 2024 (abbonamento acquistato tra il 2 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024) senza essere stati titolari di abbonamento annuale negli anni precedenti. Oppure 10,00 euro per i clienti che hanno rinnovato un abbonamento annuale Metrebus Roma (ordinario o agevolato) tra il 2 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, risultavano abbonati almeno una volta nel triennio 2021–2023. Tra questi potranno riceverlo coloro i quali non hanno già beneficiato di un ristoro Atac per il Covid.

Chi può chiedere il rimborso e quanto vale il voucher

Possono richiedere il Ristoro 2024 i clienti titolari di abbonamento annuale Metrebus Roma, ordinario o agevolato, in corso di validità al momento della registrazione sull’App Atac o al momento della richiesta, se l’accesso avviene tramite credenziali MyAtac. L’importo complessivo dei voucher non può superare il valore dell’abbonamento acquistato.

Come fare domanda di rimborso a Atac: la procedura

La procedura per richiedere il ristoro è la seguente: registrarsi su MyAtac sull’App Atac, creando un profilo personale e fornendo i dati richiesti. Al termine della registrazione viene automaticamente generato un borsellino elettronico. Accedere all’area personale dell’App Atac con le proprie credenziali. Dal menu selezionare il pulsante "Ristoro 2024" e compilare la registrazione con il numero dell'abbonamento prima dell’invio della richiesta. Premere "invio" al termine dell'operazione, per inoltrare la richiesta.

Quando arriva il rimborso e dove

Se la richiesta inoltrata dal cliente viene accettata, e il tempo previsto sono trenta giorni, il voucher di 5,00 o 10,00 euro verrà accreditato direttamente nel borsellino elettronico personale dell’App Atac.

