Ristoranti chiusi e multe nei ristoranti al Pantheon: anche gli chef stellati nel mirino dei Nas I Nas aumentano i controlli a bar e ristoranti del centro storico per la conservazione e somministrazione degli alimenti e le condizioni igienico sanitarie dei locali. Tre le attività chiuse al Pantheon, raffica di multe fino a 5mila euro.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tre ristoranti chiusi e una raffica di multe per un totale di cinquemila euro è il bilancio dei controlli dei Nas di Roma al Pantheon. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni hanno svolto soprallughi in diversi locali del centro storico, accertamenti che proseguiranno nelle prossime settimane e che sono intensificati in occasione del Giubileo. Nessuno sfugge alla lente d'ingrandimento dei militari, dai ristoranti noti e molto frequentati anche dai giovanissimi alle cucine degli chef stellati con i loro costosi menu.

I prossimi come riporeta La Repubblica saranno bar e ristoranti dell'area che gravita intorno alla Fontana di Trevi. I controlli hanno come obiettivo quello di verificare la regolarità, il rispetto delle norme sull'etichettatura e somministrazione degli alimenti e l'igiene dei locali in cui vengono conservati preparati e serviti. Alcuni esercizi commerciali del centro storico infatti, complice l'elevato numero di turisti per il Giubileo e l'elezione del nuovo Papa Leone XIV, offrono cibo e bevande di bassa qualità a prezzi elevati.

Dall’ultima inchiesta della Polizia di Stato del distretto Trevi il commercio dei locali del centro storico di Roma è florido. L’esito dei controlli riporta un servizio non proprio a favore dei consumatori, ma che marcia sul turismo "mordi e fuggi". I Nas dopo i controlli hanno chiuso temporaneamente tre ristoranti per gravi violazioni delle normative igienico sanitarie e per mancanza dei requisiti strutturali di attrezzature e impianti. Il soffitto delle cucine ad esempio infatti cadeva a pezzi e c'era muffa.

Ciò significa che parte dell'intonaco rischiava di cadare inavvertitamente nei piatti durante la preparazione. I ristoranti chiusi portanno riaprire solo quando dimostreranno di aver sistemato le carenze. La cucina di uno chef stellato era vecchia e sporca e c'era della ruggine. Nei magazzini di alcuni locali i Nas hanno riscontrato problemi di gestione e conservazione degli alimenti.