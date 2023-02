Rissa tra senzatetto vicino San Pietro a Roma, un 30enne uccide un 46enne I poliziotti hanno individuato come presunto responsabile della morte del senzatetto un 30enne di nazionalità italiana. Arrestato, dovrà ora rispondere dell’accusa di omicidio preterintenzionale.

A cura di Enrico Tata

Palazzo della Rovere è il primo a sinistra

Rissa tra senzatetto a pochi passi da via della Conciliazione e da piazza San Pietro a Roma. Un 46enne di nazionalità polacca ha perso la vita. Un ragazzo di 30 anni italiano è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale (cioè avrebbe voluto fare male all'altro, ma non ucciderlo). Stando a quanto si apprende, il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 9 febbraio, per la precisione in via Pio X, tra via della Conciliazione e le mura dell'ospedale Santo spirito. L'uomo è stato soccorso e trasportato d'urgenza proprio al pronto soccorso del Santo Spirito, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. il 46enne è infatti morto a causa di un grave trauma cranico.

Arrestato un 30enne italiano per omicidio preterintenzionale

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato Borgo, che hanno ascoltato come testimoni altri senzatetto che vivono in alcune tende nella stessa zona dove viveva la vittima. Secondo loro, il 46enne polacco aveva litigato il giorno prima con un altro senza fissa dimora, per motivi futili, a quanto pare. Sarebbe stato spinto e nella caduta avrebbe battuto con violenza la testa. I poliziotti hanno individuato come presunto responsabile della morte del senzatetto un 30enne di nazionalità italiana. Arrestato, dovrà ora rispondere dell'accusa di omicidio preterintenzionale.

Sempre in zona San Pietro, un clochard è stato trovato morto qualche giorno fa all'interno di un'automobile. Probabilmente ha perso la vita a causa del freddo. Si tratta del quarto senzatetto morto dall'inizio del 2023, cominciato da neanche quaranta giorni.