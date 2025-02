video suggerito

Rissa tra giovani finisce a coltellate, 3 arresti per tentato omicidio e 16 denunce: 9 sono minorenni

A cura di Natascia Grbic

Hanno cercato di uccidere tre ragazzi della loro età accoltellandoli ripetutamente in seguito a una rissa: tre ragazzi sono stati arrestati questa mattina dalla polizia della questura di Latina con l'accusa di tentato omicidio plurimo. Adesso si trovano in carcere. Denunciati in totale anche sei giovani, accusati di aver preso parte alla violenta rissa: nove di loro sono minorenni.

La rissa ha avuto luogo nella cosiddetta ‘via dei pub' a Latina. Intorno alle 23.30 due gruppi di ragazzi hanno avuto un diverbio che in brevissimo tempo è sfociato nella violenza. La colluttazione è durata molto poco, meno di un minuto, e poco dopo i giovani si sono allontanati. Sembrava fosse finita lì, ma così non è stato: circa quindici minuti dopo tre ragazzi sono tornati armati di coltello e si sono scagliati contro due giovani che avevano partecipato alla rissa. Nella confusione hanno colpito pure un minorenne che stava semplicemente cercando di placare gli animi e convincerli a smetterla: lo hanno preso al collo, rischiando di ucciderlo.

Subito dopo i giovani sono scappati. I tre feriti sono stati portati in ospedale, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di capire chi fossero i tre autori del tentato omicidio. Al termine delle indagini, andate avanti tutti questi mesi, sono riusciti a identificare i tre presunti responsabile, che ora si trovano in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sedici ragazzi, tra cui nove minorenni, sono stati denunciati, e sono stati emessi altrettanti Daspo Willy, che gli vieta di avvicinarsi ai locali della zona fino a un massimo di due anni.