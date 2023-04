Rissa tra giovani a Fregene: chiuso il Saint Tropez per 15 giorni Il Saint Tropez di Fregene resterà chiuso per quindici giorni per la rissa nel giorno di Pasquetta. Il bilancio è di 3 giovani in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Le immagini del pestaggio a Fregene (Fonte Chi l’ha visto?)

Gli agenti della Polizia di Stato hanno chiuso per quindici giorni lo stabilimento balneare Saint Tropez sul Lungomare di Levante a Fregene, frazione del Comune di Fiumicino, dove c'è stata la rissa di Pasquetta che ha coinvolto un gruppo di giovani. I poliziotti hanno sospeso la licenza per due settimane all'attività, mettendo il cartello con la scritta "Chiuso per provvedimento del questore". Una decisione che arriva nel rispetto dell'articolo 100 del Tupls, che prevede la sospensione della licenza di un esecizio nei casi in cui all'interno di quest'ultimo siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o se costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

La rissa di Pasquetta con tre giovani feriti



Il provvedimento emesso dal questore arriva dopo i fatti violenti che si sono consumati a Pasquetta scorsa, quando un gruppo di giovani, tra i quali esperti di MMA, si sono picchiati. Il bilancio è stato di tre ragazzi finiti in ospedale per le percosse ricevute. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti e per cui le indagini sono in corso la rissa è iniziata all'interno del locale probabilmente per una discussione nata per qualche parola di troppo, ed è poi proseguita nel parcheggio e per strada. Ad avere bisogno di cure mediche e del trasporto in ambulanza sono stati tre giovani, che hanno ricevuto prognosi fino a un mese per i traumi e ferite riportate. I poliziotti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di risalire all'identità degli aggressori, con l'aiuto del racconto di alcune persone e hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona.