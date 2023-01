Rissa tra fidanzati a Tor Bella Monaca, aggrediti anche i carabinieri di scorta a Tiziana Ronzio Mega rissa notturna a Tor Bella Monaca, nella quale vengono aggrediti e quasi investiti due carabinieri. Per lunedì è stata organizzata una fiaccolata di protesta.

A cura di Enrico Tata

In via Santa Rita da Cascia, Tor Bella Monaca, scoppia una rissa notturna per futili motivi. Urla, insulti, botte che coinvolgono anche una coppia di fidanzati. Il rumore si sente fino alle torri dell'Ater, dove abita Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Torpiùbella, da qualche tempo sotto vigilanza a causa delle minacce ricevute da parte di esponenti della criminalità organizzata che gestisce le piazze di spaccio del quartiere romano. I carabinieri che pattugliano ogni notte la strada dove abita sentono le urla e si avvicinano in via Santa Rita da Cascia, dove vengono aggrediti e qualcuno tenta anche di investirli. Due persone vengono arrestate e due vengono denunciate.

A raccontare l'episodio è la stessa Ronzio sul suo profilo Facebook: "Non era una lite che è degenerata ma è stato un vero atto di criminalità inaudita. La vigilanza è stata vittima di un vile attacco giustificato dietro una lite tra fidanzati. Calci ,spinte e un tentativo di investire i carabinieri non trova giustificazioni. Domani mattina firmerò la mia testimonianza per ciò che è accaduto consapevole che lo stato ha perso. Attaccare le forze dell'ordine è un palese significato di una rappresaglia contro le istituzioni".

Poche ore prima, sempre a Tor Bella Monaca, qualcuno aveva esploso diversi colpi di pistola in aria davanti all'entrata di un tabaccaio molto frequentato.

Il presidente del Municipio VI: "Aggressione non trascurabile, servono più forze dell'ordine"

Per lunedì 9 gennaio è stata organizzata una fiaccolata, con partenza da luogo dell'aggressione in via Santa Rita da Cascia e arrivo nelle adiacenze della stazione carabinieri di Tor Bella Monaca, in via Domenico Parasacchi.

"Quest'aggressione non può essere trascurata. Il governo e i ministeri della Difesa e dell'Interno prendano atto che questo è un territorio da considerare diversamente dal resto di Roma: occorrono maggiori forze dell'ordine", ha dichiarato il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco, che poi ha aggiunto: "Per questo e per mostrare solidarietà all'Arma tutta, il Municipio Roma VI delle Torri intende organizzare, assieme alle realtà territoriali, una fiaccolata. Spero vivamente che a questa fiaccolata, i cui dettagli verranno resi successivamente, partecipino tutte le associazioni, tutte le sigle sindacali, tutte le forze politiche e tutte le forze sociali presenti sul territorio, compreso il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri".