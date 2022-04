Ancora minacce contro la presidente di Tor più Bella Tiziana Ronzio: “Ti brucio le gambe” Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione Tor più Bella, è stata minacciata da due ragazzini in scooter davanti il palazzo Ater dove lo scorso settembre sono stati sgomberati gli appartamenti occupati dai clan.

A cura di Natascia Grbic

"Ti brucio le gambe". Questa la minaccia urlata da due ragazzini in motorino a Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Tor Più Bella. "Mi colpisce sentire dei ragazzini che hanno la bocca ancora piena di latte parlare così da piccoli criminali", ha commentato la 51enne. L'intimidazione è avvenuta sabato sera davanti il palazzo dell'Ater di via Santa Rita Cascia 50, la torre dove lo scorso settembre sono stati sgomberati diversi appartamenti occupati abusivamente da alcune famiglie criminali che gestiscono lo spaccio in zona. "Quei ragazzini non lo faranno – ha dichiarato Ronzio a la Repubblica – questo episodio però dà la misura del clima che si continua a respirare a Tor Bella Monaca. La politica sta facendo tanto per ripristinare la legalità, ma se non si portano a termine gli interventi, si rischia di tornare indietro".

Gli appartamenti sgomberati a settembre non sono stati ancora riassegnati. Davanti al palazzo c'è la vigilanza, l'allarme segnala eventuali tentativi di effrazione. "Il boss Giuseppe Moccia circola ancora libero per il quartiere, sono stata io a

dover cambiare le abitudini di vita. Hanno fatto tante cose per migliorare il quartiere, ma nessuna è stata ancora portata a termine. Questo fatto ci si scoraggia, sembra che non cambi mai nulla". Sembra infatti che proprio il giorno di Pasquetta sia scattato l'allarme alla palazzina, segno che qualcuno potrebbe aver provato a entrare. Uno degli appartamenti sgomberati apparteneva alla moglie del capo clan Giuseppe Moccia, vittima di un agguato a marzo 2021 proprio a Tor Bella Monaca. Un appartamento che ora non vorrebbe nessuno, per paura di doversi inimicare un nome pesante, legato da vincoli di parentela (lontana) alla storica organizzazione camorristica del clan Moccia di Afragola.