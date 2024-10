video suggerito

Ragazzino di 11 anni precipita da una balaustra mentre gioca con gli amici: è grave Paura a Cori dove un undicenne è caduto da una balaustra: stava giocando con degli amici, quando è precipitato. Si trova in condizioni critiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Cori dove un ragazzino di 11 anni è caduto da una balaustra mentre stava giocando con alcuni amici. L'adolescente è precipitato per tre metri e poi è atterrato in una zona che ospita un parcheggio. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito ed è scattato immediatamente l'allarme.

Cade da una balaustra e fa un volo di tre metri: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, sabato 12 ottobre 2024, a Cori, in provincia di Latina. Il ragazzino si trovava con degli amici, suo coetanei, stava giocando, quando è caduto da una balaustra ed è precipitato. Il volo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato di circa tre metri. Poi è finito in una zona che ospita un parcheggio. Non è chiaro come sia avvenuto il terribile incidente: il ragazzino potrebbe essersi sporto dalla balaustra e, per cause ancora da accertare, deve aver perso l'equilibrio.

L'arrivo dei soccorsi

Per lui sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivate immediatamente un'ambulanza e un'auto medica. Una volta arrivati, gli operatori del pronto soccorso sanitario hanno immediatamente preso in carico l'undicenne e lo hanno sottoposto alle prime cure. Per lui è stato necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.

Come sta il ragazzo di 11 anni

Gli operatori sanitario hanno prelevato il ragazzino e lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato accolto con un codice rosso. Le sue condizioni sono ancora gravi: medici e infermieri gli stanno curando le lesioni e i traumi da caduta riportati.