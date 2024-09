video suggerito

Rissa tra due gruppi di minori a Pontecorvo, indagano i carabinieri: ragazzini finiscono in ospedale Due gruppi di minori si sono affrontati in una rissa a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Alcuni di loro sono stati medicati in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Una pattuglia del carabinieri.

Grave rissa l'altra sera nel centro di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Due gruppi di ragazzi, sembra tutti minorenni, se le sono date di santa ragione in piazza IV Novembre, dopo la presentazione di un murales dedicato al Carnevale. Cosa abbia fatto scatenare la rissa, non è ancora chiaro. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri, arrivati sul posto perché chiamati da numerose persone che hanno assistito alla scena. Temendo il peggio, hanno lanciato l'allarme, facendo intervenire i militari. Per il momento sono sei i giovani identificati, gli altri non sono stati ancora rintracciati. Alcuni minori sono dovuti andare in ospedale al Santa Scolastica di Cassino per farsi medicare. Nessuno di loro, fortunatamente, ha riportato gravi ferite.

I carabinieri stanno vagliando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per verificare cosa è accaduto, e vedere soprattutto – oltre alla dinamica dei fatti – se vi siano altri giovani che hanno partecipato alla rissa e che non sono stati ancora identificati. Hanno ascoltato i ragazzi identificati e quelli estranei ai fatti, in modo da cercare di capire cosa è accaduto e perché i due gruppi di ragazzi siano arrivati alle mani.

Fortunatamente, nonostante alcuni giovani abbiano avuto bisogno delle cure mediche al pronto soccorso, non hanno riportato ferite gravi. Alcuni di loro hanno graffi e lividi, alcuni presentano ferite lacero contuse perché uno degli aggressori aveva tra le dita di una mano delle chiavi, in modo da fare più male mentre colpiva. I carabinieri, "attendono i referti del pronto soccorso per incrociare la ricostruzione con il tipo di ferite riportate e valutare se eventualmente siano stati utilizzati oggetti contundenti – si legge in una nota – Solo dopo si procederà con un'informativa per il Tribunale dei Minori".