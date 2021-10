Rissa nella notte a Latina tra i membri di una comunità indiana: un morto e dieci feriti Rissa nella notte a Borgo Montello a Latina tra i membri di una comunità di indiani: hanno prima impugnato dei bastoni di ferro e poi hanno fatto anche esplodere di colpi di pistola. A causa delle ferite riportate è morto un ragazzo di 29 anni e altri 10 sono rimasti feriti. Ora la polizia indaga su quanto accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Notte di violenza a Borgo Montello a Latina. Qui alcuni membri di una comunità indiana sono stati i protagonisti di una rissa che purtroppo ha provocato un morto e dieci feriti. Poche ancora le informazioni a disposizione: la polizia è ora al lavoro per ricostruire minuto per minuto di quanto accaduto. Sembrerebbe però che i partecipanti all'aggressione hanno prima impugnato dei bastoni di ferro e poi hanno fatto anche esplodere di colpi di pistola. I proiettili però sono stati sparati in aria e non avrebbero colpito nessuno.

Nulla è servito per salvare la vita al 29enne

A perdere la vita è stato un uomo di 29 anni a causa delle profonde lesioni riportate durante l'aggressione. Subito sono scattati i soccorsi ma nulla è servito a salvare la vita al 29enne. Altre dieci persone sono state trovare ferite a terra: soccorse, sono state trasportate in ospedale per le medicazioni del caso. Nessuno però dei ferite sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai medici e paramedici del 118, sul posto sono arrivate anche le volanti della Questura di Latina e a quella della Squadra mobile. La polizia scientifica sul posto ha sequestrato due bastoni tubolari in ferro e tre bossoli esplosi. Le indagini,

ancora in corso.