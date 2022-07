Rissa in una discoteca all’Olimpico: 7 identificati, diversi feriti uno in codice rosso Coinvolti anche due buttafuori. La rissa è scoppiata attorno alle due del mattino nel locale Giardino dell’Eden in piazzale dello Stadio Olimpico, uno degli epicentri delle notti di Roma Nord.

A cura di Redazione Roma

Ancora una notte di violenza in un locale della capitale. Botte da orbi nelle prime ore di oggi – sabato 9 luglio – in una discoteca su piazzale dello Stadio Olimpico a Roma Nord. Erano circa le 3.00 del mattino quando una violenta rissa è scoppiata all'interno del locale dove si ballava. Si tratta dei Giardini dell'Eden, location diventata una tappa fissa della movida di Ponte Milvio e dintorni.

Non sono note le ragioni che hanno portato all'esplosione di violenza, terminata solo con l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sedato la rissa, probabilmente complice è stato lo stato di alterazione di molti dei presenti dovuto agli alcolici consumati. In tutto sono state identificate sette persone, tra cui due buttafuori. Tutti uomini, e maggiorenni, alcuni di questi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Uno dei feriti è stato ricoverato in codice rosso

Almeno due persone riportavano ferite al volto che sanguinavano copiosamente, e una terza è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri, dove è arrivata in codice rosso. I carabinieri della Stazione di Trionfale, che sono intervenuti sul posto hanno deferito alla procura gli identificati per il reato di rissa.