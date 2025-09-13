Rissa furibonda in una discoteca in centro a Roma, picchiato a sangue un turista americano

Un turista americano ha riportato una grave frattura e un altro ragazzo è rimasto ferito. Indagini in corso sulla rissa furibonda avvenuta in un locale in pieno centro a Roma.

Rissa furibonda all'interno di un club in pieno centro storico a Roma, in largo del Teatro della Valle. Stando a quanto si apprende, i fatti sarebbero avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì. Due ragazze sono state prese di mira da un gruppo di persone e alcuni giovani sono intervenuti per difenderle, sempre secondo le prime ricostruzioni. Ne è nata una rissa furibonda, nel corso della quale è rimasto gravemente ferito un turista americano di 30 anni.

Il ragazzo ha cercato di riprendere la scena con il suo smartphone, ma è stato visto e picchiato selvaggiamente. Ha riportato una frattura composta all'occipite destro ed è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Un altro ragazzo ha riportato una frattura di un braccio.

Sulla vicenda stanno indagando gli investigatori del I distretto Trevi Campo Marzio, ma gli accertamenti necessari sono resi più complicati dal fatto che le telecamere interne al club risultano fuori uso. Per questo sarà necessario affidarsi ai testimoni per tentare di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Secondo quanto riporta il Messaggero, i fatti sono avvenuti intorno alle 3. Qualcuno ha rivolto molestie ad alcune ragazze e così due ragazzi hanno tentato di difenderle. Ne è nata una rissa violentissima. Chi era presente parla di "bottiglie che volavano e andavano in mille pezzi". Ad avere la peggio è stato il turista americano: "A un certo punto viene colpito con un pugno in piena faccia, quel ragazzo col telefono in mano è caduto giù come un birillo e ha sbattuto la testa violentemente contro un gradino in strada. Ha perso conoscenza, sembrava morto o quasi".